Artigas: un grupo de padres "le salvó la vida" a una mujer que era atacada por su expareja en la puerta de la escuela

Un grupo de padres que dejaban a sus hijos en el Jardín N° 93 de la ciudad de Artigas auxiliaron este jueves por la mañana a una mujer que era atacada por su expareja.

El jefe de Policía de Artigas, José Osorio, detalló en conferencia de prensa que el episodio se desencadenó en el horario de entrada al centro educativo. El agresor, un hombre de 32 años de nacionalidad brasileña , llegó al lugar en moto, ingresó a la escuela e interceptó a la mujer de 28 años, que acababa de dejar a su hijo. Tras obligarla a salir del predio, la mujer intentó dirigirse hacia su auto, momento en el que el hombre comenzó a agredirla y a tirarle "varios puntazos".

Fue en ese instante cuando varios padres que presenciaban la escena decidieron involucrarse. "Fue fundamental, porque si ellos no hubiesen estado ahí, desde la llamada hasta que llegamos pasaron tres o cuatro minutos, pero esos minutos en esas situaciones son vitales", destacó el jefe policial, quien subrayó: "Pensamos que le salvó la vida" . Ninguno de los civiles resultó lesionado durante el forcejeo.

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Sobre el móvil del ataque, Osorio indicó que ambos mantenían un vínculo sin convivencia y que el agresor "se estaría negando a aceptar el término de la relación".

Si bien no existían denuncias previas por violencia doméstica entre ellos, Osorio aclaró que el hombre contaba con medidas cautelares en Brasil, mientras que la víctima tenía medidas de protección vigentes, pero respecto a una pareja anterior. Ahora, la Policía trabaja en la recolección de evidencias y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para que la Fiscalía cuente con todos los elementos de cara a la formalización del detenido.

Homicidio en Bella Unión

En otro episodio violento ocurrido en el mismo departamento, un hombre mayor de edad y con antecedentes penales fue asesinado este miércoles en la noche en el Barrio Sur de la ciudad de Bella Unión.

El asesino le disparó dos veces en el tórax. Aunque fue auxiliado y trasladado al hospital por vecinos de la zona, ingresó al centro de salud ya fallecido.

Poco después del crimen, un adolescente de 15 años se presentó en la comisaría y se entregó a las autoridades, presuntamente vinculado a la autoría de los disparos. Hasta el momento, el arma empleada —que se presume podría ser de calibre 22— no fue localizada, ya que el menor se negó a revelar dónde la descartó.

El asesinato ocurrió en el mismo predio que hace aproximadamente un mes había sido allanado por la Policía en el marco de una investigación por microtráfico, operativo que terminó con una persona condenada. Osorio indicó que se está trabajando con testigos y cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer si este homicidio está directamente vinculado a la venta de drogas en el lugar.