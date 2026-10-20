Quíntuple homicidio en El Monarca: adolescente fue condenado por los cinco asesinatos y confesó que le pagaron para cometerlos

Un adolescente fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en la masacre de Villa García , ocurrida el pasado 10 de julio en el barrio El Monarca , donde cinco personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda.

La investigación permitió encontrar conversaciones en el teléfono celular del joven en las que reconocía su participación en los crímenes y afirmaba que había recibido dinero para cometerlos , según informó este martes la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 3er Turno, encabezada por el fiscal Raúl Iglesias y la fiscal adscripta Virginia Gandós , logró que el adolescente fuera declarado responsable de cinco infracciones gravísimas previstas en la ley penal como homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia , en régimen de reiteración real.

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La Justicia dispuso su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) durante seis años.

Cómo fue la masacre de Villa García en la que fueron asesinadas cinco personas

El ataque ocurrió sobre las 07:30 de la mañana del viernes 10 de julio en una vivienda ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta, próximo al kilómetro 21 de la ruta 8, en el barrio El Monarca, en la zona de Villa García.

Según informó entonces El Observador, cuatro personas llegaron al lugar en dos motocicletas. Tres de ellas saltaron el muro de la vivienda e ingresaron gritando "¡Policía!", según los primeros testimonios recogidos por los investigadores. Instantes después se escuchó una ráfaga de disparos.

Las víctimas fatales fueron dos jóvenes de 18 años, un hombre de 28 y una mujer de 32 años, que murieron en el lugar. Los tres hombres eran hermanos, mientras que la mujer era la suegra de uno de ellos.

Una adolescente de 14 años, hija de la mujer asesinada, también recibió disparos y murió mientras era trasladada a un centro asistencial. Una sexta persona resultó herida y recibió asistencia médica.

De acuerdo con la información obtenida en aquel momento por El Observador, los fallecidos pertenecían a la familia de los Suárez, vinculada por fuentes de la investigación a una organización criminal con base en Villa Española, que se había mudado recientemente a la zona.

La nueva información divulgada por Fiscalía señala que los atacantes vestían ropa de trabajo con elementos reflectivos y utilizaban cascos. Una vez dentro del predio, dispararon contra las personas que se encontraban en la vivienda, algunas de ellas acostadas y otras en la cocina.

Los agresores permanecieron aproximadamente dos minutos en el lugar antes de escapar en las motocicletas.

Según la investigación, el ataque habría estado motivado por una disputa ocurrida aproximadamente una semana antes entre una de las víctimas y otro hombre del barrio.

Las pruebas que permitieron condenar al adolescente por los cinco homicidios

La investigación incluyó el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitieron reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después de la masacre.

También se realizaron pericias biológicas y balísticas, autopsias y el análisis de un teléfono celular incautado durante el procedimiento.

En ese dispositivo, los investigadores encontraron conversaciones en las que el adolescente reconocía haber participado en los cinco asesinatos y manifestaba que había recibido dinero para cometerlos.

Además, se identificaron fotografías y otros elementos que coincidían con las características de las armas, los vehículos y la vestimenta utilizados durante el ataque.

Finalmente, el adolescente admitió su responsabilidad ante la Justicia y, con el acuerdo de las partes, el caso se resolvió mediante un proceso simplificado.

El joven fue declarado responsable de cinco infracciones gravísimas equivalentes a homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real.

Como consecuencia, se le impuso una medida socioeducativa privativa de libertad de seis años, que deberá cumplir en dependencias del INISA.