El Ministerio del Interior solicitó la colaboración de la población para localizar a un hombre de 28 años requerido en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer en la ciudad de Las Piedras , en el departamento de Canelones.

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De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera, el requerido es John Maicol Caitano Quintana , de 28 años.

La Jefatura de Policía de Canelones aclaró este viernes que el hombre buscado habría sido quien efectuó el disparo que terminó con la vida de la mujer, mientras que otro joven de 21 años , detenido el mismo día del homicidio, fue formalizado por encubrimiento y receptación.

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La Policía tomó conocimiento del hecho próximo a las 5:50, cuando desde el servicio de vigilancia del hospital local se alertó sobre el ingreso de una mujer con una herida de arma de fuego en el hombro, que había sido trasladada en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, la mujer falleció a las 6:58. La víctima tenía dos antecedentes penales por hurto y receptación.

Según las primeras actuaciones policiales, la mujer se encontraba en la plaza de Las Piedras y había mantenido un altercado físico con un hombre y una mujer en las inmediaciones de Lavalleja y Batlle y Ordóñez, donde estaban ubicados unos baños químicos.

En medio del incidente, el hombre efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la víctima.

Un joven de 21 años fue formalizado y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva

El mismo día del homicidio, efectivos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones detuvieron a un joven de 21 años, sin antecedentes penales, a partir del análisis de los registros de las cámaras de videovigilancia.

Según aclaró la Jefatura este viernes, el joven había estado en la escena del crimen y tenía prendas de vestir de quien había sido identificado como el autor material del homicidio.

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores incautaron un arma de fuego requerida desde 2024 por la Jefatura de Policía de Río Negro, además de drogas y dinero.

El joven fue formalizado por encubrimiento, tenencia de estupefacientes no para consumo y receptación. La Justicia dispuso como medida cautelar 180 días de prisión preventiva.

En paralelo, el trabajo de los investigadores permitió identificar a la pareja con la que la víctima había mantenido el altercado físico y determinar quién habría sido el autor material del disparo.

A partir de esos elementos, el Ministerio del Interior difundió este viernes la requisitoria del hombre de 28 años.

Cómo aportar información sobre el hombre requerido por el homicidio en Las Piedras

Las autoridades solicitaron a quienes puedan aportar información que permita localizar al requerido que se comuniquen a través de las siguientes vías: