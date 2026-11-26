Como todos los meses, en los próximos días el Poder Ejecutivo actualizará los precios de los combustibles de cara al último mes del año, en un escenario de valores internacionales que muestran una tregua respecto a la dinámica alcista de semanas anteriores, tanto en los productos refinados como en el petróleo , que se ha movido por debajo de los US$ 100 por barril .

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA), procesados por El Observador, muestran que en el mes móvil comprendido entre el 26 de octubre y el 23 de noviembre el precio de la nafta en la Costa del Golfo de México en EEUU caía en el eje de 20% en comparación con el mes anterior.

Para la nafta Súper 95 —la de mayor consumo en el país—, la Ursea utiliza como referencia en la Costa del Golfo de EE. UU. el promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Las otras compras web en el exterior: el sistema que también sintió el impacto con el cambio en la franquicia

La serie de gasolina convencional muestra que el retroceso del último mes móvil profundizó una tendencia a la baja iniciada tras el pico de setiembre, llevando el promedio a ubicarse por debajo de los niveles de julio y agosto y de la franja de abril-mayo. En el registro diario, la cotización descendió de forma marcada entre octubre y el 23 de noviembre, aunque todavía se mantiene por encima de los valores previos al inicio de la guerra en Medio Oriente .

En el caso del gasoil común, la baja era de alrededor de 10%. Para este producto, la referencia es el Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La serie de este refinado en la Costa del Golfo muestra que el retroceso del último mes móvil interrumpió la meseta de valores máximos que se había sostenido en setiembre y octubre, devolviendo el promedio a niveles similares a los de agosto.

En la evolución diaria, la cotización cayó de forma sostenida desde fines de octubre hasta tocar el 23 de noviembre su registro más bajo desde julio. De todos modos, pese a ubicarse lejos del pico alcanzado a mediados de setiembre, el precio del producto en pesos aún casi duplica los valores de enero y febrero, previos al inicio de la guerra en Medio Oriente.

Estas cifras ofrecen una aproximación a las tendencias recientes del mercado internacional a partir de dos variables centrales: la evolución diaria de las cotizaciones en dólares en Estados Unidos y el comportamiento del tipo de cambio a nivel local, que en el promedio no registró grandes cambios.

En las próximas horas se conocerá el informe de la Ursea con los datos definitivos del mes móvil completo.

La brecha acumulada con la referencia internacional

Los valores de los refinados en Estados Unidos sirven como guía para la evolución de los costos locales, aunque su comportamiento no se traslada de manera directa al surtidor. La estrategia del Ejecutivo ha sido amortiguar la volatilidad externa mediante ajustes graduales desde abril.

En noviembre los precios de los combustibles no habían tenido cambios, aun cuando el PPI marcaba una corrección al alza. La nafta Súper 95 se ha comercializado a $ 90,45 por litro y el gasoil 50S a $ 62,79 por litro.

Las proyecciones de precio de venta de referencia marcaban que la nafta Súper 95 debería haber subido a $93,59 por litro (+$ 3,14 por litro) y el gasoil 50S a $81,57 por litro (+$ 18,78 por litro).

La evolución del gasoil 50S —el combustible donde se concentra la mayor brecha frente a la referencia internacional— ilustra ese desacople a lo largo del año: mientras que entre enero y marzo el precio al público coincidió con la paridad, a partir de abril ambos valores se separaron. Tras achicarse en julio, la diferencia volvió a ampliarse de forma sostenida en los meses siguientes.

Ministerio de Industria

En ese esquema de amortiguación también fue relevante el aumento de los márgenes de refinación de Ancap, un factor que ayudó a sostener, por ejemplo, que los precios al público se mantuvieran congelados varios meses.

El precio del petróleo

La baja de las naftas y el gasoil en el exterior responde directamente a lo que pasó con el petróleo en noviembre. Tanto el crudo Brent —de referencia para Uruguay— como el WTI de Estados Unidos acumularon tres semanas seguidas de caída y bajaron de los US$ 100 por barril, después de haber superado los US$ 120 en octubre.

En el mercado pesó más la abundancia de crudo que los temores por conflictos internacionales. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimó que en este trimestre sobrarán unos 2 millones de barriles diarios a nivel mundial, debido a que Estados Unidos produce cerca de niveles récord y acumula más reservas, según datos de su agencia energética (EIA). A eso se sumó una mayor salida de petróleo desde Medio Oriente y Libia, junto con señales de diálogo entre Washington y Teherán que calmaron los temores de corte de suministro, mientras se espera que la OPEP+ defina sus próximos niveles de producción.