Los cambios en el régimen de encomiendas internacionales también incidieron en las compras web en el exterior realizadas a través del régimen simplificado de importación . Entre enero y octubre, las transacciones de este tipo tuvieron una disminución de 33,7% .

Las compras web tuvieron su segundo boom -el primero fue hace más de una década- con la aparición de Temu en el horizonte de los consumidores. La llegada de las encomiendas se canalizó a través de dos modalidades: la franquicia y el régimen simplificado.

En mayo de este año, el gobierno dispuso modificaciones al régimen de franquicias , no varió el máximo de tres compras al año, aumentó el tope anual hasta US$ 800 (era de US$ 600) y aplicó IVA a las efectuadas en China. En el caso del régimen simplificado también elevó el máximo a US$ 800 y mantuvo el cobro del 60% (por concepto de impuestos) sobre el valor de la factura, con un mínimo de US$ 20 (antes era de US$ 10) .

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Antes de los cambios, el régimen simplificado de importación acompañó durante varios meses el crecimiento de las compras web a través de la franquicia, aunque a un ritmo menor.

El pico se registró en setiembre de 2025 con 76.158 y en abril de este año se realizaron 41.498 operaciones. A partir de ese mes, las transacciones nunca superaron el umbral de las 40.000.

Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), entre enero y octubre llegaron 333.610 envíos, con una baja interanual de 33,7% (503.389 en el mismo período de 2025). Los datos muestran que se realizaron, en promedio, 1.101 compras a través del régimen simplificado, frente a 1.661 efectuadas en los 10 meses de 2025.

Dirección Nacional de Aduanas Leonardo Carreño

Además, en octubre la baja fue más marcada: llegaron 35.942 encomiendas con un descenso interanual de 43,7% (habían sido 63.816 en octubre del año pasado).

Fuentes aduaneros consultadas por El Observador señalaron que la desinformación sobre los cambios normativos en la franquicia pueden haber incidido en el freno del régimen simplificado. Ejemplo: pensar que a las nuevas compras se les aplicaría IVA cuando en realidad ya estaban gravadas por el tributo único del 60%.

Compras web por la franquicia

Según los datos de la DNA, entre enero y octubre se efectuaron 1.493.313 compras web amparadas en la franquicia, con una disminución anual de 8,57%. En esta modalidad sí se notó el peso de las modificaciones al régimen que se aplican desde mayo. En abril se produjo el pico histórico de compras con 252.572 y a partir de ese momento los envíos mensuales tuvieron una drástica disminución en la comparación interanual. La información oficial mostró que en setiembre llegó la menor cantidad de encomiendas desde junio de 2024.

En octubre se realizaron 86.205 con una baja de 47% en comparación con el mismo mes del año pasado. En promedio fueron 2.781 operaciones al día, cantidad sensiblemente menor a la de abril de este año cuando habían sido 8.419.