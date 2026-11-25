Gustavo Salle bajó del ascensor con la moción de censura en una mano y una bolsa de caramelos en la otra. "No da para más", exclamó con el texto recién impreso. En cuestión de minutos, el diputado de Identidad Soberana propuso activar el mecanismo constitucional para hacer caer a la ministra Cristina Lustemberg y además le ofreció caramelos en una ronda que hizo banca por banca.

La interpelación impulsada por el legislador herrerista Federico Casaretto puso a Lustemberg en el ojo de la tormenta por su resolución de octubre de 2025 en la que bajó de cinco a tres años la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles por la muerte de Soledad Barrera. La medida fue revocada dos semanas atrás por el presidente Yamandú Orsi en acuerdo con la ministra.

Momento en que Gustavo Salle le ofrece caramelos a la cúpula del Ministerio de Salud Pública

Para el oficialismo fue una difícil instancia parlamentaria en la que “sacar un empate” –al decir de un dirigente del Frente Amplio – hubiera sido motivo de festejo, mientras la oposición afrontó el desafío de abroquelarse para hacer valer su mayoría en la Cámara y poner en un brete al gobierno.

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Desde temprano en la tarde del martes, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez fue el encargado de buscar una redacción de consenso para aprobar una moción con la firma del Partido Nacional, de los colorados, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto y de Salle.

Sobre la noche, las bancadas llegaron a un texto de acuerdo que permitió que la ministra Lustemberg terminara la interpelación sin el respaldo del Parlamento. Es la segunda vez que ocurre en lo que va del gobierno de Orsi. La vez anterior había sido a comienzos de mes durante el llamado a sala del diputado colorado Adrián Juri al ministro de Trabajo, Juan Castillo.

Más allá de la señal política, a efectos prácticos el gobierno ya resolvió su respaldo a la continuidad de la ministra de Salud.

Cristina Lustemberg y Federico Casaretto en la interpelación en la Cámara de Diputados Foto: Gastón Britos / Foco Uy

La moción opositora declaró como “notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones” de Lustemberg, al tiempo que ponderó la “acertada decisión posterior” del Poder Ejecutivo tras un informe crítico de la Jurídica de Presidencia de la República.

Además, la oposición llamó a respetar “la dignidad personal y profesional que el cargo” de ministro “demanda”, así como el “respaldo parlamentario que la Constitución consagra y la confianza institucional” que son “indispensables para brindarle garantías a la oposición”.

La censura de la discordia

El foco de discordia de la oposición estuvo en la moción de censura. Tras la primera redacción de Salle, las bancadas de los partidos Nacional, Colorado e Independiente pidieron sumarse a una moción común que presentaron sobre la noche.

Pese a varios intercambios informales con el diputado cabildante Álvaro Perrone en la previa, el partido de Guido Manini Ríos se negó a prestar su firma y transmitió en esas conversaciones que en este escenario no votará la censura a Lustemberg cuando se someta a consideración de la Cámara de Diputados.

El artículo 147 de la Constitución invocado por la oposición establece que la censura a un ministro debe ser considerada en un plazo no inferior a las 48 horas por la cámara en que fue presentada. Si logra la mayoría simple en Diputados, entonces el Parlamento tiene 48 horas para convocar a la Asamblea General, que requiere de una mayoría absoluta de 66 votos para censurar al ministro.

En una reunión interpartidaria que los coordinadores de las bancadas mantuvieron durante un cuarto intermedio de la interpelación, se manejó como fecha tentativa que esta sesión de cámara tenga lugar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. De esta manera, si se aprobara, sesionaría la Asamblea General el viernes de esa semana.

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto Foto: Gaston Britos / FocoUy

Sin embargo, ante la negativa de Cabildo Abierto, la iniciativa naufragaría en Diputados. Fiel a la tradición cabildante, Perrone dejó en suspenso un eventual cambio de posición a última hora, aunque en la oposición dan por hecho que Cabildo no votará en este punto contra el gobierno.

Este escenario llevó en la tarde del martes al senador colorado Pedro Bordaberry a escribir en su cuenta de X: “De nuevo Cabildo Amplio; ¡qué vergüenza! ¿Qué pensaran los que los votaron? ”.

“Qué obsesión que tienen con nosotros”, reaccionó en el ambulatorio la diputada cabildante Silvana Pérez Bonavita al enterarse del tuit. Perrone le contestó por la misma red: “Pedro, vos escribías columnas en El País para criticar a Salinas y su plan de vacunación, en plena pandemia en vez de ayudar, tirabas piedras desde afuera, vergüenza”.