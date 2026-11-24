El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado laboral para contratar a dos choferes que se desempeñarán en distintas dependencias del organismo en Montevideo, con una remuneración mensual de $ 64.017,33 nominales , a valores de enero de 2026.

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Las inscripciones comenzaron este martes 24 de noviembre y estarán abiertas hasta el próximo martes 8 de diciembre .

El llamado prevé una carga horaria de 40 horas semanales de trabajo efectivo y los seleccionados deberán contar con disponibilidad para trasladarse al interior del país cuando el servicio lo requiera.

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Uno de los puestos corresponde a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social y el otro a la Dirección General de Secretaría del ministerio.

El vínculo laboral será bajo la modalidad de provisoriato durante 12 meses. Una vez transcurrido ese período y previa evaluación, los funcionarios podrán quedar designados de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

Llamado laboral del Ministerio de Trabajo: cuáles son los requisitos

Los interesados en postularse deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Educación Media Básica completa de Secundaria o su equivalente de UTU.

Experiencia de al menos dos años en conducción profesional o en puestos similares, tanto en el ámbito público como privado.

Libreta de conducir profesional vigente de categoría B, C, D o F.

El llamado contempla lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 19.122, referido a las personas afrodescendientes. Quienes se postulen al amparo de esa normativa deberán completar y firmar el formulario de declaración jurada disponible en Uruguay Concursa.

Asimismo, los seleccionados deberán cumplir con las condiciones de ingreso a la Administración Pública y no contar con incompatibilidades o inhabilitaciones para ejercer el cargo.

Cómo postularse al llamado laboral para choferes del Ministerio de Trabajo

Los interesados deberán ingresar al portal Uruguay Concursa y buscar el llamado N° 0065/2026, denominado "Chofer", correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El proceso de selección incluirá un ordenamiento aleatorio, la verificación de los requisitos excluyentes, una prueba de oposición, una evaluación de méritos y antecedentes y una entrevista con el tribunal del concurso.

El lugar de desempeño será en las dependencias del ministerio ubicadas en Cerro Largo 737, en Montevideo.