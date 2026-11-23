Lorena Roqueta es abogada y escribana, oriunda de Tarariras , y trabaja desde 2005 en la Intendencia de Colonia . La funcionaria municipal, afiliada a Adeom y militante del Partido Nacional , encabezó la lista 15 de Hay Otro Camino , que se impuso en el orden de los trabajadores activos en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) del domingo 22 de noviembre.

En el escrutinio primario de la Corte Electoral , la lista de Roqueta obtuvo 454.917 votos , frente a los 372.936 de la lista 11 , encabezada por Carlos Clavijo con el respaldo del PIT-CNT . La diferencia de 81.981 votos pone fin a la representación que la central sindical mantenía en el orden de los trabajadores desde 1992 .

“Gracias a todos los que militaron por esta lista que nació siendo perdedora y que logró 450.000 votos”, dijo Roqueta en un video difundido en redes sociales. “Esto es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores”, agregó.

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“Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor y esta candidata, hoy, Lorena Roqueta, esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, afirmó. También agradeció “a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.

El PIT-CNT reconoció la derrota en un comunicado difundido pasada la medianoche y anunció que analizará el resultado en sus órganos internos.

¡Simplemente gracias!



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Quiénes respaldaron a Roqueta y qué propone para el BPS

La lista 15 contó con el respaldo de José Pereyra, director del BPS por las empresas contribuyentes, que en 2021 llegó al cargo con el apoyo de Un Solo Uruguay. Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto en 2024, también respaldó públicamente al movimiento.

Entre los suplentes de Roqueta figuran Dina Fernández Chaves, exalcaldesa de Maldonado e integrante del Partido Nacional, y Gustavo Bermúdez Moreira, excandidato del Frente Amplio a la Intendencia de Tacuarembó en 2025.

Listas 11 y 15 del orden Trabajadores Activos para las Elecciones del BPS Crédito: BPS

“Nosotros nos vemos como que servimos exclusivamente para el aporte”, dijo Roqueta en una entrevista con El Acontecer de Durazno. La candidata cuestionó la demora en las respuestas del organismo cuando los trabajadores necesitan acceder a una prestación y propuso agilizar los trámites y flexibilizar las gestiones.

La lista también planteó crear mesas de trabajo en el interior, mejorar la comunicación sobre los derechos y las prestaciones de los trabajadores y publicar periódicamente información accesible sobre las decisiones del Directorio.

Cómo quedó el escrutinio primario

El reporte de la Corte Electoral de las 10:10 del lunes 23 de noviembre registró 1.604.394 votos emitidos en los tres órdenes, con 5.737 de los 5.738 circuitos escrutados. El tablero mostraba un avance de 100,0% por redondeo.

Entre las empresas contribuyentes, Jorge Fernández, de la lista 25 de Hay Otro Camino, se impuso con 81.726 votos. La lista 21 obtuvo 41.586, la 27 sumó 24.064 y la 30 alcanzó 17.165.

Entre los jubilados y pensionistas, Estela Ovelar, de la lista 1, quedó al frente con 145.097 votos, seguida por Renaldo Borriero, de la lista 5, con 143.275. La lista 2 obtuvo 20.974. La diferencia de 1.822 votos entre las dos primeras listas es menor a los 6.461 votos observados en ese orden. La definición queda pendiente del escrutinio definitivo, previsto para el martes 24 de noviembre.