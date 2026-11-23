La temperatura media mundial del domingo 22 de noviembre estuvo 2,12 °C por encima del promedio preindustrial, según datos de Berkeley Earth difundidos por el servicio meteorológico brasileño MetSul. La anomalía superó el récord diario anterior de 2,05 °C, registrado en 2023.

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Fue el décimo día en que la temperatura media del planeta superó en más de 2 °C la referencia de 1850 a 1900. El registro se conoció tras el cierre de la COP31, la conferencia climática de las Naciones Unidas que se celebró en Antalya, Turquía.

Qué significa el récord diario de temperatura Los 2,12 °C miden cuánto se apartó la temperatura media global de la referencia preindustrial en un solo día. El calentamiento a largo plazo se evalúa con promedios de varias décadas y permanece por debajo de los 2 °C.

La quema de carbón, petróleo y gas natural y la deforestación son fuentes de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento a largo plazo. En períodos más cortos también influyen factores como la circulación atmosférica y El Niño, un fenómeno que favorece la transferencia de calor del Pacífico ecuatorial a la atmósfera y puede elevar temporalmente la temperatura media mundial.