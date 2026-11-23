La temperatura media mundial del domingo 22 de noviembre estuvo 2,12 °C por encima del promedio preindustrial, según datos de Berkeley Earth difundidos por el servicio meteorológico brasileño MetSul. La anomalía superó el récord diario anterior de 2,05 °C, registrado en 2023.
Fue el décimo día en que la temperatura media del planeta superó en más de 2 °C la referencia de 1850 a 1900. El registro se conoció tras el cierre de la COP31, la conferencia climática de las Naciones Unidas que se celebró en Antalya, Turquía.
Qué significa el récord diario de temperatura
Los 2,12 °C miden cuánto se apartó la temperatura media global de la referencia preindustrial en un solo día. El calentamiento a largo plazo se evalúa con promedios de varias décadas y permanece por debajo de los 2 °C.
La quema de carbón, petróleo y gas natural y la deforestación son fuentes de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento a largo plazo. En períodos más cortos también influyen factores como la circulación atmosférica y El Niño, un fenómeno que favorece la transferencia de calor del Pacífico ecuatorial a la atmósfera y puede elevar temporalmente la temperatura media mundial.
Según consignó MetSul, la Organización Meteorológica Mundial prevé que El Niño contribuya a elevar la temperatura media de 2026 y que su influencia pueda extenderse hasta comienzos de 2027.
La COP31 cerró sin consenso sobre el Pacto de Antalya
Según MetSul, las delegaciones terminaron la conferencia sin consenso sobre el Pacto de Antalya, en medio de diferencias sobre la transición energética y el financiamiento para la adaptación al cambio climático. La propuesta quedó sin aprobación como decisión conjunta. El Acuerdo de París y los compromisos previos siguen vigentes.