La Corte Electoral habilitó el visualizador de resultados preliminares de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo 22 de noviembre. El tablero oficial permite seguir el avance del escrutinio primario en los tres órdenes: trabajadores, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.
Al cierre del horario general de votación, a las 19:30, había sufragado el 81% de los habilitados. A las 16:00, la participación se ubicaba en 62,9%, según informó a El Observador el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena.
Cuándo será el escrutinio definitivo
Las comisiones receptoras de votos realizan el primer conteo en cada circuito. El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre, según el calendario de la Corte Electoral. A través de este enlace se pueden seguir en vivo los resultados de las elecciones del BPS 2026.
En cada orden se elige un director titular y cinco suplentes. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo que está previsto que los nuevos directores asuman antes de fin de año, una vez que la Corte Electoral los proclame.