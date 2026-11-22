Tras el cierre de los circuitos de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) de este domingo 22 de noviembre, las comisiones receptoras de votos comenzaron el escrutinio primario. El conteo determinará los primeros resultados de la elección de los representantes de los trabajadores, los jubilados y pensionistas y las empresas contribuyentes en el Directorio del organismo.

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El horario general de votación terminó a las 19:30. En los locales donde todavía había electores dentro a esa hora, las mesas podían extender la votación hasta una hora para que esas personas pudieran sufragar.

Cuándo será el escrutinio definitivo de las elecciones del BPS El primer conteo se realiza en cada circuito una vez cerrada la votación. El escrutinio definitivo está previsto para el martes 24 de noviembre, según el calendario de la Corte Electoral.

En cada uno de los tres órdenes se elige un director titular y cinco suplentes. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo que está previsto que los nuevos directores asuman antes de fin de año, una vez que la Corte Electoral los proclame oficialmente.