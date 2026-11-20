El presidente del Banco Central , Guillermo Tolosa , advierte que tener el 70% de los depósitos en dólares —a la par de países mucho más frágiles— frena el financiamiento local, y propone cambiar la conversación sobre el ahorro, la estabilidad y el riesgo para que esa solidez deje de verse como letargo y empiece a impulsar el crédito y la inversión. En esta entrevista apunta hacia una meta de inflación más baja en el futuro, destaca el pase a pesos de electrodomésticos y bienes chicos en los supermercados, advierte sobre guardar dólares para comprar vivienda y llama a “desenchufarse” del tipo de cambio. Lo que sigue es un resumen del diálogo con el programa Todo Un Tema del streaming de El Observador.

Sin embargo, sí, por supuesto, puede suceder que este aumento de precios específicos pueda empezar a derramar sobre otros precios, y nos mantenemos muy atentos y alertas que no haya lo que los economistas llaman efecto de segunda ronda, que no haya consecuencias sobre el resto de los precios, y en caso que sucedieran, actuaríamos ágilmente.

Entonces, eso repercute directamente en los precios que pagamos en los restaurantes, que efectivamente está bastante por encima de la meta en los últimos meses, que refleja esas tendencias internacionales. El precio de la carne ha aumentado mucho en todo el mundo.

Eso, por un lado. Y después me decías la salud y la educación. Eso es un fenómeno global. Te diría que los servicios a nivel mundial están creciendo mucho más sus precios que los bienes. Los bienes, tenemos aumentos de eficiencia enorme por la robotización de la manufactura, porque los chinos son cada vez más eficientes en vendernos los bienes. Y hemos tenido básicamente cero inflación de bienes durante varios años ya.

En cambio, en los servicios, las mejoras de eficiencia son mucho más limitadas. En una clase, en un aula, en un hospital, es mucho más difícil sustituir los humanos por máquinas y, por lo tanto, el precio relativo de esos bienes ha ido aumentando de forma muy considerable ya durante los últimos 20 años, desde que China entra al mercado mundial con un impulso muy fuerte de sus exportaciones.

Entonces, se combinan, que es normal, una inflación de bienes que está bastante por debajo de la meta y una inflación de servicios que está bastante por encima de la meta en el mundo entero.



Ahora, en la fijación de precios, ¿cuánto hay del pasado, de la época de que había una meta y que no se cumplía o de las expectativas desalineadas?

En general, no, pero creemos que en Uruguay todavía hay algo de mirar hacia el pasado, lo que habían sido los aumentos aceptables, naturales, y hay un comportamiento casi mecánico.

Tuvimos conversaciones muy interesantes con los colegios, por ejemplo, con algunos de los seguros médicos, de cómo existe cierta inercia y piloto automático y que tenemos una nueva realidad inflacionaria en el país, que ya cumple tres años que tenemos la inflación en la meta y hay margen para que esa ficha caiga y se incorpore plenamente la nueva realidad inflacionaria en algunos mecanismos de formación de precios.

Han tomado medidas de ir desdolarizando en algunos aspectos. La pregunta tiene más que ver con qué metas se ponen cuando es una cultura tan arraigada. Por ejemplo, me decís el precio de una casa en pesos y no tengo ni idea de lo que me estás hablando como uruguayo.

Ahí saltó una fibra muy libertaria de la sociedad uruguaya, te diría, de no me digas lo que tengo que hacer. Y el término desdolarización generó ese impulso casi instintivo de que es un proceso forzado, un proceso rápido.

Creo que hubo una confusión con el término particular, yo no tengo ningún problema con el dólar, me parece que cumple un rol muy importante en Uruguay, en la economía mundial. El problema que vemos es el exceso de dólares en el portafolio de los uruguayos de depósitos. Siempre digo, estamos en el mismo nivel que Congo, Nicaragua, Camboya, países con muchísimo menos desarrollo económico, institucional y mucho más inestables y frágiles que Uruguay.

Como me decía un analista internacional el otro día: nosotros le envidiamos a Uruguay el respeto a las instituciones que tienen y lo arraigado que está, pero hay una institución que los uruguayos atropellan, que es su moneda. ¿Por qué? Explícame, por favor, ¿por qué el uruguayo le tiene esa falta de respeto? Entonces, lo que queremos hacer nosotros, lo que el Banco Central ha venido intentando hace 20 años es poner el peso uruguayo en el lugar que le corresponde, en lo que debería ser un portafolio óptimo de los depósitos.



Es una pelea muy difícil explicarle a la gente que eso (por el dólar) es menos poderoso que los pesos uruguayos. Son muchos años de creer que había que ahorrar en dólares.

Es difícil, pero el año pasado la gente que ahorró en dólares perdió 15% de poder adquisitivo local. Y no nos contamos esa historia porque medimos todo en dólares y parece que no perdimos, pero cuando lo cambiás, el año arrancó en $ 44, terminó en $ 39.



Eso está bien y es real, pero también pasa mucho que los uruguayos ahorran dólar para hacer compras en dólares, porque la casa, el auto, los viajes los compramos en dólares. Entonces, ahí esa pérdida no la sentimos tanto.

Bueno, deberían, porque las casas se hacen en Uruguay y, por lo tanto, están atadas a la inflación uruguaya. Las casas en 20 años se multiplicaron por 4 de precio en dólares, por 10 en 40 años.

O sea, si ahorrabas en UI ibas a estar mucho más protegido para ese aumento de las casas en dólares que si ahorras en dólares. No es la mejor moneda para ahorrar para una casa, más allá que el cartel diga que son dólares, tiene una inflación en dólares enorme y el depósito en el banco no te protege contra esa inflación en dólares de las casas. Para autos es distinto, porque vienen de afuera, no se hacen acá como una casa. En ese caso sí, en el caso de un viaje sí.

Entonces, por supuesto que a nosotros nos parece muy sano, muy razonable que quien está ahorrando con esos objetivos específicos ahorre en dólares, por eso no nos imaginamos un país que tenga cero dólares en el sistema bancario. Pero realmente tener 70%, como tenemos ahora, cuando la gente nos dice que ahorra para un mal momento, para su vejez, para una intervención de salud, para el grueso de los objetivos que ahorran los uruguayos, el dólar no es la única cosa.

Creo que tenemos que ir de a poco, estamos viendo que algunos supermercados, cada vez más, están cambiando los bienes de pequeña denominación, los pequeños electrodomésticos, por ejemplo, eso está empezando a ser ahora cada vez más en pesos.



¿Eso es producto del diálogo o del incentivo del Banco Central a que los empresarios hagan eso o no necesariamente?

Tenemos un diálogo, pero la realidad es que si vas a Chile, vas a Perú, vas a Colombia, todos esos bienes están todos en moneda nacional. ¿Por qué nosotros tenemos que ser menos que ellos y amputarnos el uso de nuestra moneda cuando es una moneda mucho más razonable y con mucho menos volatilidad?

Entonces sería lo natural usar la moneda y que los precios de los bienes, por lo menos, hasta que la gente no se pierda, que a partir de cierto umbral estoy de acuerdo que eso va a llevar mucho más tiempo, estén en moneda nacional.

En su momento el banco manejó la idea de que los precios de los inmuebles nuevos, sobre todo, se exhiban en pesos y en unidades indexadas, además de en dólares, de manera obligatoria. ¿En qué quedó esa idea?

Vemos que los empresarios están queriendo adherirse cada vez más a lo que es la nueva realidad de la macroeconomía uruguaya, donde esto ya no es necesario, y en la medida que ese proceso continúe de esa manera, preferimos no tomar medidas de corte obligatorio.

Donde sí puede ser más necesario es en la vivienda, donde, como hablamos, realmente es algo que hace mucho daño a las decisiones de ahorro de la gente para la capacidad de comprar su vivienda, pero también le hace mucho daño, insólitamente, al desarrollador, que tiene sus costos mayoritariamente en pesos y venden dólares.

Entonces se le genera un descalce, un riesgo, una fragilidad muy grande. Entonces pierden todos, pierden los compradores, los vendedores, está todo el mundo en un mal equilibrio. Todo el mundo nos pide, por favor, sáquenos de esta situación espantosa en la que estamos, y quizás ahí sí se necesite, yo creo que sí se necesita una intervención muy puntual en ese caso específico.



¿Cómo evalúas la oferta de instrumentos de inversión en moneda nacional que existe hoy en el país?

Cada vez mejor. Desde el Banco Central impulsamos un cambio legal este año que habilitó lo que son los saldos rentados que ofrecen liquidez, ofrecen capacidad de compra y a la vez están siendo rentados. Eso no era posible en Uruguay, pero se cambiaron las leyes para que exista ese instrumento que están usando las instituciones de dinero electrónico, pero también algún banco está ofreciendo rentabilidad en las cuentas de uso diario.

Eso es un cambio muy importante que vemos en otros países, que es justo con los uruguayos que su dinero rinda, y eso creo que ya está haciendo una diferencia muy grande en la propensión de los uruguayos a estar más cómodos con el peso ahora que lo ven rentando.

Y además estamos viendo una industria de fondos de inversión, alguna por los propios bancos, pero también de corredores, que está siendo floreciente, que están apareciendo cada vez más fondos en moneda nacional que están encontrando realmente mucha demanda.



¿Los exportadores te siguen reclamando por el atraso de cambiarlo o ya entendieron que no va por ahí la cosa?

Entendieron, y yo creo que es algo que le hace muy bien al país que llegamos a este punto donde tenemos un régimen monetario maduro, consolidado. El Banco Central no interviene en el mercado hace cinco años, y todo se empieza a ver más nítido sin la niebla de la inflación que genera mucha incertidumbre, mucha poca claridad.

Ahora vemos nítidamente cuáles son realmente los problemas de Uruguay, de la competitividad, y eso está poniendo sobre la mesa muchas discusiones ahora en el Parlamento, por ejemplo, con la ley de competitividad. En Uruguay son discusiones que no se habían dado en mucho tiempo, gracias a que es muy difícil echarle la culpa al Banco Central del nivel del dólar cuando hace cinco años que no interviene en el mercado, cuando las tasas de interés hoy son más bajas que en buena parte del mundo emergente en términos reales. Entonces hay bastante poco margen como para asignarle una responsabilidad.



Con estos logros que llegaron en inflación y que efectivamente alinearon las expectativas entre 4,5% y 5%, ¿se puede ser un poco más ambicioso todavía y pensar en una inflación más baja en Uruguay?

Sí, creemos que en la comparación internacional todavía es un poco alto. La inflación no deja de ser un impuesto a los más necesitados, los más vulnerables, y por lo tanto es deseable reducir ese impuesto lo mínimo posible.



¿Qué sería lo deseable?

Es algo en lo que estamos trabajando de evaluar hacia dónde debemos movernos, está claro que tenemos que movernos. El ministro (Gabriel Oddone), que es parte del Comité de Coordinación Macroeconómica, que es el que decide la meta de inflación, también lo ha aceptado. Estamos en la milla final.



La vez pasada el gobierno se había preocupado por la baja de la inflación. Decía: vamos a recaudar menos. ¿Cómo juegan esas dos puntas?

Nosotros lo que queremos es anunciar una meta más baja y cumplirla. Lo que pasó hace algunos meses es que con una meta que era más alta, la inflación observada fue más baja. Entonces, para la planificación empresarial eso generaba una distorsión que no es lo que busca el Banco Central de sorprender con una inflación a la baja.

Creo que refleja en parte lo que es la madurez del régimen, que ya en algunos momentos con ciertas perturbaciones en la economía la inflación queda de repente en la más baja de 70 años, como sucedió.

Creo que no deja de ser una buena noticia y nosotros siempre estamos más contentos cuando sorprende la baja que cuando sorprende el alza, pero el proceso tiene que darse de una forma ordenada, institucionalizada. Se debe hacer un anuncio formal de que vamos a ir a una meta más baja y después empezar a cumplir esa meta y no que sean sorpresas para gente que planificó de otra manera.



El otro día en el almuerzo de ADM decías que en Uruguay “la estabilidad no farmea aura”. ¿Qué consecuencias tiene eso para la economía uruguaya?

Sí, como que está asociado este concepto de estabilidad de Uruguay como letargo, como complacencia. Estamos acá, todos vanagloriando nuestra estabilidad y el país crece muy poquito, no pasa nada. Hace 10 años que realmente pasa poco en términos de crecimiento económico. Entonces, lo que quisimos plantear es, pues no, la estabilidad es muy importante.

Para el país es un logro que se ha forjado a través de diferentes gobiernos como política de Estado. Entonces no la ninguneemos. Tiene un dividendo muy importante para darle a los uruguayos que todavía no se ha cobrado. Viene con un rezago.

Decíamos que tenemos que empezar a que farme aura la estabilidad. Primero hay que poner sobre la mesa los beneficios que trae. En Uruguay, hace 20 años que el consumo prácticamente no cae, salvo un año en la pandemia, pero por razones macroeconómicas el consumo prácticamente no ha caído.

En los previos 20 años, dos veces cayó más de 10%, varias veces más de 5%. Era realmente un acto temerario ser empresario en Uruguay, porque sabías que en un par de años tus ventas se iban a desplomar por cosas que no tenían nada que ver con el negocio, por rock and roll macroeconómico.

Y ahora, hace 20 años que tenemos una economía sólida. Aún con un escenario internacional que ha sido mucho más desafiante de lo que nos trajo en términos de shocks, encontramos la tecnología, encontramos las herramientas desde el punto de vista de la política macroeconómica para ser estables y para asegurarle a los empresarios condiciones mucho más predecibles de lo que eran antes.

Es decir, con la estabilidad no alcanza, pero sin la estabilidad no se puede.

Sin la estabilidad no se puede. Nos pasamos discutiendo en este país si es suficientemente rentable o no invertir en Uruguay. Es una discusión válida, pero no hablamos que en realidad la inversión y los depósitos en pesos y dólares es una decisión de rentabilidad ajustada por riesgo.

Y el riesgo en Uruguay, cualquier métrica que uses, colapsó en los últimos 20 años, es mucho más bajo que antes. La rentabilidad ajustada por riesgo en Uruguay aumentó muchísimo, pero el problema es que los uruguayos, como no nos terminamos de creer que el riesgo bajó para quedarse y que la estabilidad está ahí para quedarse, seguimos con miedo.

Somos una sociedad todavía traumada, que ahorra dólares porque nos relacionamos con el futuro de una forma muy conflictuada.



¿Cómo se hace para cobrar esos beneficios de la estabilidad, para empezar a notarlos?

Primero hay que cambiar la conversación que tenemos entre los uruguayos y entender que la estabilidad debe ser una señal de identidad, de algo que hemos logrado entre todos, como tener un cuadro de fútbol razonable. Tenemos una estabilidad que nadie tiene en la vuelta. Somos campeones de América en términos de la prima de riesgo que se nos cobra en el mercado internacional.

Creámonosla, dejemos afuera del ring político todo el tema de la estabilidad. Estamos generando una conciencia colectiva de riesgos que no existen y nos estamos pegando un tiro en el pie entre todos. No empecemos a generar noticias falsas. Todos los días me levanto con algún video en el que alguien dice que el déficit fiscal va a traer una emisión espectacular, que vas a tener al Banco Central con la maquinita y que se viene la gran inestabilidad.

Hace 30 años que tenemos una ley que dice que el Banco Central no puede financiar sistemáticamente al gobierno. ¿Cómo podemos, 30 años después que los políticos se ataron de mano en un gesto grandioso -porque lo más fácil para un político es licuar los gastos con mayor inflación- hablarnos de esa manera entre uruguayos?



Hablábamos recién de que nos cuesta confiar en nuestra moneda, que en realidad el consumo no cae desde hace más de 20 años, que hay una estabilidad que no nos terminamos de convencer de lo positivo que es. ¿Cuánto de esa desconfianza que todavía existe tiene que ver con la discusión política? ¿O cuánto los políticos abonan más o menos que no confiemos en nuestra moneda?

Creo que todos somos responsables, en cada asado del fin de semana, en validar el estatus quo que tenemos o tratar de empezar a cambiarlo. Y hasta ahora la verdad es que no ha habido ni político ni persona en la sociedad civil que ha estado dispuesto a sacar la cara y tratar de cambiar el estatus quo.

Porque siempre está ese miedo que justo el dólar pasa de $ 40 a $ 43 y que vos me dijiste que pase a pesos y mirá la tragedia, ahora perdí. Sí, el tipo de cambio varía, va a variar siempre, puede pasar de $ 40 a $ 43, no va por ahí, va por un tema que tu poder adquisitivo va a ser mucho más estable para siempre, porque te olvidás de lo que pasa con el tipo de cambio. Desconectemos, desenchufémonos de ese rock and roll que no necesitamos.

Entonces, creo que eso es lo que tiene que pasar, que todos empecemos a discutir en todos nuestros ámbitos de otra manera. ¿Cuál es el estatus quo que estamos validando? Es 70% de los depósitos en dólares, ¿qué quiere decir eso? Que los bancos no pueden prestar en Uruguay, que el 70% de los depósitos en dólares se va a Estados Unidos.

Estamos validando el estatus quo de un país que no puede crecer por no tener crédito. Querer crecer sin crédito es como querer avanzar con un motor apagado, es realmente muy difícil. Los episodios de crecimiento económico sostenido tienen el crédito como un motor fundamental, y nosotros nos privamos de esa posibilidad, más allá de que está creciendo un poco ahora.



Si yo quiero ahorrar en UI, por ejemplo, no tengo la posibilidad tan a la mano como sí- la tengo de cambiar de pesos a dólares. ¿No falta también más facilidad desde ese lugar?

Ya fue la UI. La UI era para un momento donde la inflación era muy variable, había que protegerse de brotes inflacionarios. Hoy tenemos el peor momento de la historia reciente, por lo menos en los últimos 20 años, en términos de cuán caros son los precios internacionales de lo que importamos, de los commoditties. Y aún así la inflación está 0,4% arriba de la meta. Tenemos un real que se acaba de depreciar 15%, aún así estamos 0,4% arriba de la meta. Y tenemos una ley que dice que no podemos financiar al gobierno. ¿Qué tendría que pasar para que vos sientas la tranquilidad de “por suerte, estoy en UI”?

¿Peso derecho sin vueltas?

Claro

¿Igual es una buena opción para empezar si estás en el dólar?

Siempre mucho mejor.



¿Qué evaluación hacés de lo que está pasando en Paraguay y de lo que sucedió con Ueno Bank?

Mucha tristeza con lo que está pasando. Todos teníamos realmente mucha ilusión con lo que era el proceso de Paraguay, un país que estaba creciendo fuerte, con mucha estabilidad. Realmente es muy difícil de procesar la información que está llegando. Creo que tenemos que esperar un poco más para que se confirmen algunas acusaciones y para ver cuál es el daño final de la caída de este banco. Todavía no lo sabemos.

Pero creo que cuando suceden episodios de inestabilidad, de nuevo, lo que toca hacer, es visibilizar la importancia de que en Uruguay dormimos muy tranquilos, que no va a haber una pérdida de depósitos. Y que la institucionalidad uruguaya hace inviable e imposible que un banco se dedique a servir empresas vinculadas. La supervisión uruguaya, el proceso de autorizaciones bancarias ha sido muy duro, muy exigente para los bancos que quieren entrar a Uruguay. Es en estos momentos donde visibilizas las diferencias y lo bueno, lo grandioso que es vivir en Uruguay, disfrutar de esta economía que a pesar que no crezca, nos da mucha tranquilidad e ilusión de futuro.



* Entrevista de Miguel Noguez, Carolina Delisa, Diego Cayota y Leonardo Pereira