El exbasquetbolista y entrenador uruguayo Marcelo Capalbo se encuentra en recuperación tras un accidente doméstico en los últimos días , según informó la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) este jueves en sus redes.

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La entidad comunicó que “sufrió un accidente doméstico de importante entidad en las últimas horas”.

Capalbo, de 56 años, tuvo una caída desde una escalera mientras bajaba del techo de su casa.

Sobre el estado de salud del exjugador de la selección uruguaya, dos veces campeón sudamericano , indicaron que “se encuentra estable y recuperándose con su entorno más cercano”.

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“La Federación Uruguaya de Basketball le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Marcelo!”, dice el posteo de la FUBB.

¡Fuerza, Marcelo!



Marcelo Capalbo sufrió un accidente doméstico de importante entidad en las últimas horas.



Se encuentra estable y recuperándose con su entorno más cercano. La Federación Uruguaya de Basketball le desea una pronta recuperación. #SomosEquipoSomosUruguay pic.twitter.com/rme7ZlwqWs — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) November 19, 2026

Este miércoles el Club Malvín colocó una bandera de apoyo a Capalbo en el partido en el que derrotaron a Larrañaga.

El exbasquetbolista comenzó su carrera en dicho equipo y tuvo luego varios pasajes. Además, su hijo Lucas también ha defendido esa camiseta en distintas temporadas.