Gerardo Jauri , el entrenador de la selección uruguaya de básquetbol , dio a conocer la prelista de convocados para los próximos partidos por la segunda ronda del clasificatorio al Mundial 2027 de Qatar.

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La celeste jugará el próximo jueves 26 de noviembre ante Canadá de local en el Antel Arena a la hora 19:10 y luego viajará para medirse ante Puerto Rico el día 29.

Uruguay está muy bien posicionado para clasificar a su primer Mundial desde 1986 y de obtener buenos resultados en esta ventana, especialmente ante Puerto Rico, podría casi asegurar su boleto.

Los tres primeros de los dos grupos clasifican, mientras que el mejor cuarto de ambas series también lo hará.

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La lista de Gerardo Jauri

La preselección de Gerardo Jauri la conforman 14 jugadores, de los que el entrenador deberá conformar la lista definitiva con 12 integrantes. Además, hay tres invitados.

La preselección de Uruguay ante Canadá y Puerto Rico

Nicola Pomoli

Luciano Parodi

Santiago Véscovi

Lucas Rodríguez

Joaquín Rodríguez

Theo Metzger

Joaquín Taboada

Nicolás Martínez

Emiliano Serres

Gonzalo Iglesias

Martín Rojas

Mateo Bianchi

Pablo Gómez

Juan Ducasse

Invitados:

Álvaro Payovich, Thiago Rodríguez, Bruno Curadossi

Bruno Fitipaldo lesionado

El base uruguayo de La Laguna Tenerife Bruno Fitipaldo no aparece en la lista debido a que estará unas tres semanas de baja por sendos esguinces en la rodilla y el tobillo izquierdos, una ausencia que llega apenas unos días después de la marcha de Marcelinho Huertas, también base, a Dubai Basketball.

Bruno Fitipaldo Foto: FIBA

Fitipaldo sufre un esguince de grado 1-2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y otro de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, lesiones producidas por una contusión durante el partido del pasado sábado ante el MoraBanc Andorra.

El club ha situado el periodo estimado de recuperación en unas tres semanas, siempre en función de su evolución y ha enviado ánimos al jugador.