Gerardo Jauri, el entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, dio a conocer la prelista de convocados para los próximos partidos por la segunda ronda del clasificatorio al Mundial 2027 de Qatar.
La celeste jugará el próximo jueves 26 de noviembre ante Canadá de local en el Antel Arena a la hora 19:10 y luego viajará para medirse ante Puerto Rico el día 29.
Uruguay está muy bien posicionado para clasificar a su primer Mundial desde 1986 y de obtener buenos resultados en esta ventana, especialmente ante Puerto Rico, podría casi asegurar su boleto.
Los tres primeros de los dos grupos clasifican, mientras que el mejor cuarto de ambas series también lo hará.
La lista de Gerardo Jauri
La preselección de Gerardo Jauri la conforman 14 jugadores, de los que el entrenador deberá conformar la lista definitiva con 12 integrantes. Además, hay tres invitados.
La preselección de Uruguay ante Canadá y Puerto Rico
Nicola Pomoli
Luciano Parodi
Santiago Véscovi
Lucas Rodríguez
Joaquín Rodríguez
Theo Metzger
Joaquín Taboada
Nicolás Martínez
Emiliano Serres
Gonzalo Iglesias
Martín Rojas
Mateo Bianchi
Pablo Gómez
Juan Ducasse
Invitados:
Álvaro Payovich, Thiago Rodríguez, Bruno Curadossi
Bruno Fitipaldo lesionado
El base uruguayo de La Laguna Tenerife Bruno Fitipaldo no aparece en la lista debido a que estará unas tres semanas de baja por sendos esguinces en la rodilla y el tobillo izquierdos, una ausencia que llega apenas unos días después de la marcha de Marcelinho Huertas, también base, a Dubai Basketball.
Fitipaldo sufre un esguince de grado 1-2 del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y otro de grado 2 en el ligamento deltoideo del tobillo izquierdo, lesiones producidas por una contusión durante el partido del pasado sábado ante el MoraBanc Andorra.
El club ha situado el periodo estimado de recuperación en unas tres semanas, siempre en función de su evolución y ha enviado ánimos al jugador.