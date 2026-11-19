La selección uruguaya debutará en el Mundial Sub 17 de Qatar este jueves a las 11:00 contra Arabia Saudita , en lo que representará la vuelta de la celeste a este torneo luego de cinco copas y 13 años de ausencia.

Los dirigidos por Ignacio González se encuentran en el Grupo D del torneo, en el que además de enfrentar a Arabia se cruzarán con Haití y Francia.

El equipo cuenta con dos futbolistas que ya juegan en Primera, Nicolás Scotti de Defensor Sporting y Thiago Brizuela de Liverpool. También hay un futbolista juvenil del Atlético de Madrid, Nicolás Rodríguez . El equipo con más representantes es Nacional, con siete jugadores.

El público uruguayo recuerda el subcampeonato de la selección sub 17 en el Mundial de México 2011, en el que los dirigidos por Fabián Coito perdieron la final con el anfitrión luego de golear a Brasil en semifinales. Rodrigo Aguirre , integrante actual de la mayor, fue una de las figuras, y jugadores como Gastón Silva y Emiliano Velázquez también supieron llegar a la selección absoluta.

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Sin embargo, pocos recuerdan al plantel uruguayo que disputó el siguiente Mundial Sub 17, jugado en Emiratos Árabes Unidos, en el que la celeste alcanzó los cuartos de final.

También bajo el mando de Coito, Uruguay pasó primero en su grupo tras golear 7-0 a Nueva Zelanda, empatar 1-1 con Costa de Marfil y vencer 2-1 a Italia. En octavos superó a Eslovaquia 4-2, y el sueño terminó con una derrota 2-0 contra Nigeria, que luego se coronó campeón.

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De los 21 futbolistas que integraron el plantel de la selección uruguaya sub 17 en el Mundial de 2013, solo dos llegaron a la selección mayor: Thiago Cardozo y Mathías Suárez.

Thiago Cardozo en el amistoso entre India y Uruguay Foto: AUF

Al primero le llegó la chance hace un mes, a sus 30 años, cuando Diego Forlán lo convocó para su primera gira de amistosos en Asia. Jugó en la victoria 6-1 ante India, que cerró la gira.

El segundo estuvo en el radar de la selección entre fines de 2018 y principios de 2019, cuando Óscar Tabárez era técnico de la celeste y el lateral derecho pasó de Defensor Sporting al Montpellier de Francia. Jugó tres partidos amistosos, dos en 2018 ante Brasil y Francia (con sendas derrotas 1-0) y uno en 2019 ante Tailandia (victoria 4-0).

Mathías Suárez en Nacional Leonardo Carreño

El resto no llegó a la mayor, aunque varios atraviesan carreras destacadas. Uno de ellos es Kevin Méndez, que jugó varios años en el fútbol europeo antes de volver a Uruguay para jugar en Defensor Sporting y luego en Peñarol, club en el que se formó y del que se había ido a Europa sin debutar. Desde 2025 juega en Unión La Calera de Chile.

Franco Pizzichillo era otro de los jugadores de ese plantel, y hoy es una de las figuras del Montevideo City Torque que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana y pelea hasta el final la Liga AUF Uruguaya. Estuvo en la selección local que enfrentó a Costa Rica en mayo de 2024.

Franco Pizzichillo en la selección local de Uruguay FOTO: @Uruguay

También estaba Leandro Otormín, campeón uruguayo con Nacional en 2016 que tuvo varios pasajes por el club, además de jugar en clubes como Montevideo City Torque, Racing y Liverpool, y en el exterior en México y Bolivia. Hoy está en el Mumbai City de India.

Otros futbolistas jugaron varios años en Primera, como Enrique Etcheverry (lateral durante años de Cerro Largo), Fabricio Buschiazzo (zaguero campeón con Peñarol cuando aún era juvenil con pasajes por el fútbol de Argentina, Colombia e Italia), Gastón Faber (campeón con Danubio en 2014 que también pasó por Juventud y Boston River) o Facundo Ospitaleche (volante con pasado en Defensor, River, Fénix con pasajes en México, Colombia e Italia, hoy en Argentina).

Muchos tuvieron pasajes por la primera categoría uruguaya como los goleros Facundo Silva y Kevin Larrea, y el delantero Gonzalo Latorre, con pasado en Peñarol y Cerro Largo y hoy hace años en categorías inferiores de Italia.

Muchos se retiraron rápido, pasaron al fútbol del interior o tuvieron carreras esporádicas, como Joel Bregonis, Aldo Martilotta, Emmanuel González, Elías González, John Pintos, Marcio Benítez y Francis D´Albenas.

También integró ese plantel Franco Acosta, delantero que falleció a los 25 años intentando cruzar un arroyo en Canelones, mientras jugaba en Atenas de San Carlos.