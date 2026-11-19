Una vecina del edificio Torres del Plata II , en Punta del Este , relató los momentos de tensión que vivió el miércoles cuando se encontró con el hombre de 32 años que se suicidó en un edificio de la zona , luego de amenazar con un arma de fuego a una recepcionista.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La mujer se disponía a salir en su automóvil cuando trabajadores del edificio, ubicado en la intersección de las calles Lenzina y Yaro, le advirtieron que había una persona armada en las inmediaciones.

Pese a la advertencia, continuó hacia su vehículo y, cuando estaba por retirarse, se encontró frente al hombre, identificado como Agustín Feola Gómez, quien le exigió que se detuviera. " Él venía de frente, cerquita, y me decía: 'Pará, pará', pero venía con el arma en la mano ", contó en diálogo con el medio local Cadena del Mar. Ante la situación, la mujer aceleró su automóvil y logró alejarse del lugar .

"El daño ya está hecho": familiares de los tres policías presos por la muerte de Maximiliano Machín se concentraron para reclamar medidas alternativas

Tragedia en San José: un niño de 12 años murió mientras manipulaba el arma de reglamento de su padre policía

La vecina aseguró que no conocía al hombre y explicó que habitualmente utiliza el acceso a las cocheras, por lo que tiene poco contacto con otros residentes del edificio. También señaló que el episodio le pareció breve, aunque no pudo precisar cuánto tiempo transcurrió desde que recibió la advertencia hasta que consiguió escapar. " Yo todavía no salgo de mi asombro porque no entiendo . A esta hora del mediodía y acá, que vivimos en una zona tan linda, tan cómoda", expresó.

La mujer reconoció que nunca había atravesado una situación similar y que el impacto emocional fue tal que todavía no había podido contarles a sus familiares lo sucedido. "No se lo comenté a nadie todavía, ni a mis hijos, a nadie, porque no salgo del susto", manifestó. Al enterarse de que el hombre había fallecido, agregó: "Y ahora saber que se mató es horrible".

La residente se encontró frente al individuo cuando intentaba retirarse en su automóvil. En diálogo con nuestro compañero Marcelo Umpierrez, describió los momentos de tensión que vivió ayer, miércoles 18 de noviembre, mientras el sujeto le exigía que se detuviera.… pic.twitter.com/4vBSCL3UTR — CadenadelMar (@cadenadelmar2) November 19, 2026

Qué ocurrió con el hombre armado en Punta del Este

El episodio comenzó el miércoles, cuando la Policía recibió una alerta por la presencia de un hombre armado en un edificio próximo a la península de Punta del Este.

Según informó Telemundo y confirmó la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador, el hombre había apuntado con un arma de fuego a la recepcionista de un edificio mientras intentaba acceder al ascensor.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, no consiguieron localizarlo inicialmente. Posteriormente lo encontraron saliendo del inmueble y comenzaron a seguirlo a pie.

Durante su desplazamiento, el hombre mantenía el arma apuntada hacia sí mismo.

Finalmente, ingresó a otro edificio, donde permaneció junto al ascensor. Los policías intentaron convencerlo de que desistiera, pero el hombre se efectuó un disparo.

Los efectivos solicitaron asistencia médica e intentaron auxiliarlo, aunque el personal de emergencia constató su fallecimiento poco después de las 13:00.

La Policía incautó el revólver utilizado y confirmó que Feola Gómez tenía antecedentes penales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 1.º Turno, encabezada por Sebastián Robles Román, junto con María Elvira Olazabal y Manuel Silveira Isoardi.

Las autoridades buscan reconstruir los movimientos del hombre por los distintos edificios de la zona y esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.