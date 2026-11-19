Un hombre de 32 años se suicidó en un edificio de Punta del Este por la tarde del miércoles, luego de que minutos antes apuntara a la recepcionista de otro edificio. El hombre tenía antecedentes penales, según informó Telemundo de Canal 12 y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador.

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El caso ocurrió cerca de la península, cuando un llamado a las autoridades alertó por que el hombre llevaba un arma de fuego. Esta persona había amenazado con el arma a la recepcionista del lugar, mientras intentaba acceder al ascensor.

Los oficiales concurrieron al lugar pero no pudieron localizarlo en primera instancia. Más tarde lo encontraron saliendo del edificio y lo siguieron a pie, mientras se apuntaba con el arma en la boca mientras se desplazaba.

Fue entonces que entró a otro edificio donde permaneció junto al ascensor y mantuvo el arma en la misma posición. Las autoridades intentaron convencerlo de que desistiera, pero finalmente se disparó.