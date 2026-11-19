Un hombre de 62 años murió en un siniestro de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves 19 de noviembre en Ruta Perimetral, entre la rotonda de Sodimac y la rotonda de La Candelaria, en el departamento de Maldonado.

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El accidente se registró próximo a las 06:26 e involucró inicialmente a una camioneta Renault Oroch, conducida por la víctima, y un automóvil Chevrolet Corsa, manejado por un joven de 25 años.

Según la información policial, tras producirse una colisión entre ambos vehículos, el conductor de la camioneta descendió y fue embestido por una motocicleta conducida por una mujer de 22 años.

Como consecuencia del impacto, el hombre de 62 años falleció en el lugar, mientras que la motociclista sufrió una fractura expuesta en el miembro inferior derecho y debió ser trasladada a un centro asistencial. Por su parte, el conductor del Chevrolet Corsa resultó ileso.