Malvín venció 84-70 a Larrañaga de local este miércoles por la noche, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que este jueves tendrá un choque de candidatos entre Peñarol y Goes.
El playero dominó de principio a fin al Larra, con un primer cuarto que terminó 23-11 a su favor. Se fue al descanso con diferencia de 14 puntos (43-29), y llegó al último corto 22 tantos arriba tras un parcial de 24-16.
En el último cuarto el locatario usó la ventaja para rotar su plantel, y Larrañaga aprovechó para bajar la distancia y maquillar el resultado con un 25-17 que le permitió terminar el partido a 14 unidades.
Ivan Aska, con 19 puntos y 7 rebotes, y Salvador Zanotta, con 19 unidades y 4 asistencias, fueron las figuras del playero. En Larrañaga destacó Carlos Buemo, con 27 tantos.
Con este resultado Malvín quedó quinto en la LUB con 12 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro derrotas. Larra continúa último con 7 puntos, con dos victorias, seis derrotas y la quita de tres puntos desde el arranque de la temporada.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Partido estelar entre Peñarol y Goes
Santiago Vescovi de Peñarol ante la marca de Patricio Prieto de Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol
FOTO: @BasquetCAPuy
Este jueves Peñarol y Goes se enfrentarán desde las 21:30 en el Palacio Peñarol, en un encuentro clave de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
El carbonero viene enfilado, con siete victorias en siete partidos y luego de vapulear a Nacional con una goleada histórica de 96-64, la mayor diferencia entre ambos.
Goes, en tanto, es una de las sorpresas de este arranque de la LUB. Ganó seis partidos y solo perdió uno, lo que lo deja tercero con 13 unidades.
La fecha 8 de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cerrará el viernes con otros dos partidos: Hebraica Macabi vs Atenas (19:15 en cancha de Larre Borges) y Defensor Sporting vs Nacional (21:30 en Welcome).
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|Equipo
| Puntos
| Jugados
| Ganados
| Perdidos
|Peñarol
|14
|7
|7
|0
| Biguá
|14
|8
|6
|2
| Goes
|13
|7
|6
|1
| Defensor Sporting
|12
|7
|5
|2
| Malvín
|12
|8
|4
|4
| Hebraica Macabi
|11
|7
|4
|3
| Urunday Universitario
|11
|8
|3
|5
| Aguada*
|10
|8
|4
|4
| Nacional
|9
|7
|2
|5
| Unión Atlética
|9
|8
|1
|7
| Atenas
|8
|7
|1
|6
| Larrañaga**
|7
|8
|2
|6
* Comenzó el torneo con quita de dos puntos
** Comenzó el torneo con quita de tres puntos