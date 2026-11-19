Malvín venció 84-70 a Larrañaga de local este miércoles por la noche, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que este jueves tendrá un choque de candidatos entre Peñarol y Goes.

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El playero dominó de principio a fin al Larra , con un primer cuarto que terminó 23-11 a su favor. Se fue al descanso con diferencia de 14 puntos (43-29), y llegó al último corto 22 tantos arriba tras un parcial de 24-16.

En el último cuarto el locatario usó la ventaja para rotar su plantel, y Larrañaga aprovechó para bajar la distancia y maquillar el resultado con un 25-17 que le permitió terminar el partido a 14 unidades .

Ivan Aska , con 19 puntos y 7 rebotes, y Salvador Zanotta , con 19 unidades y 4 asistencias, fueron las figuras del playero. En Larrañaga destacó Carlos Buemo , con 27 tantos.

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Peñarol 96-64 Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: el carbonero consiguió una victoria histórica por la diferencia, tras un segundo tiempo en el que pisó a su rival

Con este resultado Malvín quedó quinto en la LUB con 12 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro derrotas. Larra continúa último con 7 puntos, con dos victorias, seis derrotas y la quita de tres puntos desde el arranque de la temporada.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Partido estelar entre Peñarol y Goes

Santiago Vescovi de Peñarol ante la marca de Patricio Prieto de Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol FOTO: @BasquetCAPuy

Este jueves Peñarol y Goes se enfrentarán desde las 21:30 en el Palacio Peñarol, en un encuentro clave de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El carbonero viene enfilado, con siete victorias en siete partidos y luego de vapulear a Nacional con una goleada histórica de 96-64, la mayor diferencia entre ambos.

Goes, en tanto, es una de las sorpresas de este arranque de la LUB. Ganó seis partidos y solo perdió uno, lo que lo deja tercero con 13 unidades.

La fecha 8 de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cerrará el viernes con otros dos partidos: Hebraica Macabi vs Atenas (19:15 en cancha de Larre Borges) y Defensor Sporting vs Nacional (21:30 en Welcome).

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol 14 7 7 0 Biguá 14 8 6 2 Goes 13 7 6 1 Defensor Sporting 12 7 5 2 Malvín 12 8 4 4 Hebraica Macabi 11 7 4 3 Urunday Universitario 11 8 3 5 Aguada* 10 8 4 4 Nacional 9 7 2 5 Unión Atlética 9 8 1 7 Atenas 8 7 1 6 Larrañaga** 7 8 2 6

* Comenzó el torneo con quita de dos puntos

** Comenzó el torneo con quita de tres puntos