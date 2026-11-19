Se acerca diciembre y, con él, el pago de la segunda cuota del aguinaldo 2026 en Uruguay , un ingreso adicional que reciben los trabajadores públicos y privados y que se calcula a partir de las remuneraciones percibidas durante el segundo semestre del año.

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El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. La segunda corresponde a los ingresos generados entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la normativa vigente, el medio aguinaldo de diciembre deberá pagarse antes del 20 de diciembre , aunque las fechas concretas de cobro pueden variar según el empleador y el sector de actividad.

La fórmula para calcular el aguinaldo de las Empleadas domésticas que trabajan por hora

Guía para calcular el aguinaldo de diciembre 2026

La fecha límite para el pago de la segunda cuota del aguinaldo es el domingo 20 de diciembre de 2026 .

Los empleadores del sector privado deberán cumplir con ese plazo, mientras que en el sector público las fechas de pago pueden establecerse mediante disposiciones específicas.

El aguinaldo se divide en dos períodos:

Primera cuota: corresponde a las remuneraciones generadas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Se pagó en junio.

corresponde a las remuneraciones generadas entre el 1° de diciembre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Se pagó en junio. Segunda cuota: comprende las remuneraciones generadas entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2026. Se paga en diciembre.

¿Cómo calcular cuánto voy a cobrar de aguinaldo en diciembre?

Para calcular el aguinaldo de diciembre, el trabajador debe sumar todas las remuneraciones nominales computables que recibió entre junio y noviembre y dividir el resultado entre 12.

En ese cálculo se incluyen el sueldo base, las horas extras, las comisiones y los feriados pagos, entre otras partidas salariales que correspondan.

Por ejemplo, un trabajador que recibió un salario nominal de $ 50.000 mensuales durante los seis meses del período tendrá el siguiente cálculo:

Salario nominal mensual

$ 50.000

Total de seis meses

$ 300.000

Aguinaldo nominal: $ 300.000 ÷ 12

$ 25.000

El monto es nominal, antes de aplicar los aportes personales correspondientes.

El paso a paso: cómo calcular el monto

Para conocer la cifra exacta que corresponde cobrar, es necesario aplicar una fórmula matemática sobre los ingresos nominales.

Sumá todas las remuneraciones en dinero percibidas en el semestre correspondiente (sueldo base, horas extras, comisiones y feriados pagos).

todas las remuneraciones en dinero percibidas en el semestre correspondiente (sueldo base, horas extras, comisiones y feriados pagos). Excluí las partidas que no se pagan en efectivo, como tickets de alimentación, viáticos sin rendición o propinas.

las partidas que no se pagan en efectivo, como tickets de alimentación, viáticos sin rendición o propinas. Dividí el resultado total entre 12. Esa cifra representa el aguinaldo nominal.

el resultado total entre 12. Esa cifra representa el aguinaldo nominal. Restá los aportes personales obligatorios: 15% de jubilación al Banco de Previsión Social, entre 3% y 8% de salud (FONASA) y 0,125% del Fondo de Reconversión Laboral.

¿Qué descuentos tiene el aguinaldo de diciembre?

Al igual que el salario mensual, el aguinaldo está sujeto a aportes personales a la seguridad social.

Entre los descuentos que se aplican se encuentran:

Aporte jubilatorio: 15% del monto nominal.

15% del monto nominal. Fonasa: entre 3% y 8%, según la situación personal y familiar del trabajador.

entre 3% y 8%, según la situación personal y familiar del trabajador. Fondo de Reconversión Laboral: 0,125%.

Por lo tanto, el monto líquido que recibe el trabajador será inferior al aguinaldo nominal calculado.

¿El aguinaldo de diciembre paga IRPF?

El aguinaldo está gravado por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aunque su tratamiento es diferente al del salario mensual.

El sistema tributario uruguayo contempla un anticipo mensual del impuesto correspondiente al aguinaldo, mediante una retención adicional equivalente al 6% de la base imponible del salario.

Por ese motivo, al momento de cobrar el medio aguinaldo no se aplica una retención directa adicional de IRPF sobre esa partida.

En diciembre se realiza el ajuste anual del impuesto, que contempla las remuneraciones y los aguinaldos percibidos durante el año. Si las retenciones realizadas superan el impuesto definitivo, el contribuyente podrá tener un crédito a su favor ante la Dirección General Impositiva (DGI).

Para consultar más información sobre el cálculo y las condiciones del pago, los trabajadores pueden acceder al sitio oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.