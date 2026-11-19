El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) mantiene abiertas hasta el próximo lunes 30 de noviembre las inscripciones al programa Abriendo Puertas-Primera Vivienda , que otorgará 500 préstamos hipotecarios en todo Uruguay para facilitar el acceso a la vivienda propia a hogares de ingresos medios.

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La iniciativa, desarrollada junto al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), está dirigida a personas que tienen capacidad para pagar una cuota mensual, pero enfrentan dificultades para reunir el ahorro previo necesario para comprar una propiedad.

Los préstamos permitirán financiar hasta el 95% del valor de la vivienda , con un plazo máximo de 25 años y la posibilidad de acceder a un subsidio estatal de hasta el 50% de la cuota mensual.

Préstamos para comprar vivienda en Uruguay: cómo acceder al programa del MVOT que financia hasta el 95% y subsidia parte de la cuota

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La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, explicó que el programa busca atender a un sector de la población que, pese a contar con ingresos suficientes para afrontar un crédito hipotecario, no logra reunir el dinero inicial.

“Cuando nosotros asumimos el ministerio, veíamos que había un importante número de uruguayos y uruguayas de ingresos medios que tenía capacidad de poder pagar una cuota, pero no tenía esa capacidad de ahorrar, sobre todo una suma tan importante como implica la compra de una vivienda”, señaló. El objetivo del gobierno es alcanzar los 1.600 préstamos durante el quinquenio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los préstamos de primera vivienda?

El programa está dirigido a hogares unipersonales o integrados por varias personas, con un máximo de dos titulares del préstamo.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos de edad, ingresos, antigüedad laboral, ahorro previo y evaluación crediticia establecidos por el MVOT y el BHU.

Uno de los principales requisitos es contar con un ahorro previo equivalente al 5% del valor de la vivienda que se pretende adquirir.

Además, se establecen distintos niveles de ingresos según la ubicación de la propiedad:

Maldonado y Ciudad de la Costa: ingresos del hogar de entre $ 77.000 y $ 146.000.

Resto del país, incluido Montevideo: ingresos del hogar de entre $ 58.000 y $ 146.000.

¿Cuánto dinero presta el Ministerio de Vivienda y qué subsidios ofrece?

Los créditos hipotecarios se otorgarán en unidades indexadas (UI), con un plazo de devolución de hasta 25 años.

El monto máximo dependerá de la ubicación de la vivienda:

El programa también contempla la posibilidad de recibir un subsidio de hasta el 50% de la cuota mensual, cuyo porcentaje dependerá de los ingresos y de la situación particular de cada hogar.

Los préstamos podrán utilizarse para comprar viviendas usadas o existentes en el mercado inmobiliario, siempre que estén ubicadas en el departamento donde se realizó la inscripción.

La propiedad elegida deberá ser evaluada y tasada por el Banco Hipotecario del Uruguay.

Cómo inscribirse al programa Primera Vivienda antes del 30 de noviembre

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 y se realizarán exclusivamente por internet.

Para postularse, los interesados deberán ingresar al sitio oficial del Ministerio de Vivienda y consultar las bases del llamado, los requisitos y la documentación necesaria.

Los 500 préstamos disponibles se distribuirán entre los 19 departamentos de acuerdo con la cantidad de postulaciones que cumplan los requisitos.

En caso de que las solicitudes habilitadas superen los cupos disponibles, se realizará un sorteo proporcional entre los postulantes de cada departamento.

Por consultas, el Ministerio de Vivienda también habilitó la línea telefónica gratuita 0800 46427.