Préstamos para comprar vivienda en Uruguay: cómo acceder al programa del MVOT que financia hasta el 95% y subsidia parte de la cuota

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) mantiene abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026 las inscripciones al programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda , que permite acceder a préstamos hipotecarios por hasta el 95% del valor de un inmueble y, según la situación económica del hogar, recibir un subsidio de hasta la mitad de la cuota mensual.

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La iniciativa, desarrollada junto al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) , está dirigida a hogares de ingresos medios que tienen capacidad para afrontar una cuota hipotecaria, pero no cuentan con los ahorros suficientes para comprar una vivienda.

En esta primera convocatoria se prevé otorgar 500 préstamos , que serán distribuidos entre los departamentos según la cantidad de postulantes que cumplan con los requisitos.

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El programa combina financiamiento bancario con la posibilidad de recibir una ayuda económica del Estado.

El BHU ofrece créditos en Unidades Indexadas (UI), con plazos de hasta 25 años y una financiación máxima del 95% del valor de la vivienda. Esto significa que los compradores deberán contar con un ahorro previo equivalente, como mínimo, al 5% del precio del inmueble.

A su vez, el MVOT podrá otorgar un subsidio de hasta el 50% de la cuota mensual, cuyo porcentaje dependerá de las características y la situación económica de cada hogar.

El beneficio no es automático ni implica que todos los adjudicatarios recibirán el subsidio máximo.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de vivienda

Pueden postularse tanto personas que viven solas como hogares integrados por varios miembros, con un máximo de dos titulares por préstamo.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos de ingresos, edad, antigüedad laboral, ahorro previo y antecedentes crediticios establecidos en las bases del llamado.

Los ingresos exigidos varían según la zona:

Maldonado y Ciudad de la Costa: entre $ 77.000 y $ 146.000.

Resto del país: entre $ 58.000 y $ 146.000.

Los postulantes podrán elegir una vivienda usada o disponible en el mercado inmobiliario, siempre que se encuentre en el departamento en el que realizaron la inscripción.

El BHU será el encargado de analizar la solicitud, tasar el inmueble y verificar que cumpla con las condiciones del programa.

Cuánto dinero se puede solicitar para comprar una vivienda

Los montos máximos de los préstamos también dependen de la ubicación del inmueble.

En Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa, el crédito máximo será de aproximadamente US$ 117.000.

Para el resto del país, el monto máximo se ubicará en torno a US$ 97.000.

Estos valores son aproximados y la aprobación del financiamiento dependerá de la evaluación crediticia y de las condiciones de la vivienda seleccionada.

Cómo inscribirse al programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda

Las personas interesadas tienen tiempo hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 para completar su postulación.

El procedimiento se realiza por internet:

Ingresar al sitio oficial del programa Abriendo Puertas – Primera Vivienda.

Registrarse como usuario gub.uy, en caso de no contar con una cuenta.

Completar el trámite de inscripción en línea.

Esperar la verificación de los requisitos por parte del MVOT y el análisis de antecedentes crediticios del BHU.

Si la cantidad de postulantes habilitados supera los cupos disponibles, se realizará un sorteo para distribuir los préstamos, de manera proporcional a las inscripciones que cumplan con las condiciones en cada departamento.

Por consultas, el ministerio dispone de la línea gratuita 0800 46427.