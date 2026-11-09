Cómo solicitar los préstamos especiales del BROU para jubilados y pensionistas: el paso a paso para hacerlo

El Banco República (BROU) habilitó este lunes 9 de noviembre los préstamos especiales para jubilados y pensionistas , que permiten solicitar o renovar créditos con tasas de interés bonificadas durante noviembre y diciembre de 2026.

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El beneficio está disponible para jubilados y pensionistas de todas las cajas , independientemente de si cobran su pasividad a través del BROU.

Los préstamos pueden solicitarse mediante eBROU, WhatsApp o de forma presencial en las sucursales , aunque las fechas y condiciones varían según la modalidad elegida.

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BROU habilitó préstamos especiales para jubilados y pensionistas: cómo solicitarlos y el calendario de pagos

Desde este lunes 9 de noviembre, los jubilados y pensionistas pueden tramitar los préstamos especiales a través de eBROU, sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial del BROU: www.brou.com.uy.

Iniciar sesión en eBROU con el usuario y la contraseña.

Acceder al menú "Operar" , seleccionar "Préstamos" y luego "Solicitar préstamo" .

Si no cuenta con un acuerdo marco vigente, el solicitante deberá aceptar las condiciones para continuar.

Seleccionar la moneda, el monto líquido que desea recibir y el plazo de financiación .

Hacer clic en "Simular" para conocer las condiciones del crédito. La operación puede repetirse tantas veces como sea necesario.

Una vez elegidas las condiciones, seleccionar "Solicitar" .

Verificar el monto, la cantidad de cuotas y la tasa de interés que muestra el sistema.

Aceptar las condiciones e ingresar el código de seguridad mediante llave digital o SMS .

Hacer clic en "Confirmar" para finalizar la solicitud.

Una vez aprobado el crédito, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta bancaria del beneficiario.

Cómo solicitar los préstamos del BROU por WhatsApp

Los jubilados y pensionistas que perciban menos de $ 30.000 nominales mensuales también podrán solicitar los préstamos especiales mediante WhatsApp.

Esta modalidad estará habilitada desde el 16 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2026.

Para iniciar el trámite deberán comunicarse con el número oficial del BROU: 2 1996 000.

El monto máximo que podrá solicitarse mediante esta vía será de $ 150.000 y se aplicarán las tasas de interés correspondientes al canal presencial.

Cómo solicitar los préstamos del BROU en sucursales

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente deberán concurrir a una sucursal del Banco República en las fechas asignadas según el dígito verificador de su cédula de identidad.

Para quienes cobran su jubilación o pensión en el BROU, la atención comenzará el lunes 16 de noviembre, mientras que quienes cobran en otras instituciones podrán concurrir desde el martes 24 de noviembre.

Durante diciembre habrá una nueva etapa de atención presencial y, a partir del 23 de diciembre, todos los pasivos podrán solicitar préstamos sin restricciones por número de cédula.

Cuáles son los requisitos para solicitar un préstamo especial del BROU

Los créditos están dirigidos a jubilados y pensionistas de todas las cajas, aunque su aprobación depende de la evaluación crediticia del banco.

Además, el plazo máximo de financiación varía según la edad del solicitante:

Hasta 70 años: 60 cuotas.

Hasta 79 años: 48 cuotas.

Hasta 89 años: 24 cuotas.

90 años o más: 12 cuotas.

Las tasas de interés más convenientes se ofrecen a través de eBROU, mientras que los clientes que cobran sus pasividades en el Banco República pueden acceder a condiciones preferenciales.

La campaña también permite renovar préstamos sin exigir un porcentaje mínimo de cuotas pagas, siempre que la operación sea aprobada por el banco.