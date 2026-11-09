BROU habilitó préstamos especiales para jubilados y pensionistas: cómo solicitarlos y el calendario de pagos

El Banco República (BROU) habilitó este lunes 9 de noviembre los préstamos especiales para jubilados y pensionistas , una campaña que permite solicitar o renovar créditos con tasas de interés bonificadas durante noviembre y diciembre de 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionistas de todas las cajas , independientemente de si cobran sus pasividades a través del BROU.

La campaña ofrece tasas preferenciales, la posibilidad de renovar préstamos sin exigir un porcentaje mínimo de cuotas pagas y la acreditación inmediata del dinero en la cuenta bancaria, una vez aprobado el crédito.

Evaristo González criticó a Ignacio Ruglio por decir que Peñarol no pidió una línea de crédito al BROU: "Quería usar ese dinero para sacar rédito político"

Cómo solicitar los préstamos especiales del BROU para jubilados y pensionistas: el paso a paso para hacerlo

Desde este lunes 9 de noviembre, los interesados pueden solicitar o renovar préstamos a través de eBROU , el servicio de banca en línea del Banco República.

Además, quienes perciban pasividades inferiores a $ 30.000 nominales podrán realizar el trámite por WhatsApp, al número 2 1996 000, entre el 16 de noviembre y el 22 de diciembre.

Para quienes prefieran concurrir personalmente a una sucursal, el banco estableció un calendario según el dígito verificador de la cédula de identidad y si cobran o no su jubilación o pensión en el BROU.

Calendario de préstamos del BROU en noviembre de 2026

Jubilados y pensionistas que cobran en el BROU:

Lunes 16 de noviembre: cédulas terminadas en 0 y 1.

Martes 17 de noviembre: cédulas terminadas en 2 y 3.

Miércoles 18 de noviembre: cédulas terminadas en 4 y 5.

Jueves 19 de noviembre: cédulas terminadas en 6 y 7.

Viernes 20 de noviembre: cédulas terminadas en 8 y 9.

Jubilados y pensionistas que no cobran en el BROU:

Martes 24 de noviembre: cédulas terminadas en 0 y 1.

Miércoles 25 de noviembre: cédulas terminadas en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre: cédulas terminadas en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre: cédulas terminadas en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre: cédulas terminadas en 8 y 9.

Fechas para solicitar préstamos del BROU en diciembre

Durante diciembre continuará la campaña con un nuevo calendario de atención presencial.

Quienes cobran su pasividad en el BROU podrán concurrir entre el 9 y el 15 de diciembre, según el dígito verificador de su cédula:

9 de diciembre: dígitos 0 y 1.

10 de diciembre: dígitos 2 y 3.

11 de diciembre: dígitos 4 y 5.

14 de diciembre: dígitos 6 y 7.

15 de diciembre: dígitos 8 y 9.

Quienes no cobran en el BROU tendrán las siguientes fechas:

16 de diciembre: dígitos 0 y 1.

17 de diciembre: dígitos 2 y 3.

18 de diciembre: dígitos 4 y 5.

21 de diciembre: dígitos 6 y 7.

22 de diciembre: dígitos 8 y 9.

A partir del 23 de diciembre, todos los jubilados y pensionistas podrán solicitar préstamos, sin importar el número de cédula.

Qué tasas de interés ofrecen los préstamos para jubilados del BROU

Los créditos especiales cuentan con tasas de interés bonificadas que varían según el plazo, el canal de solicitud y el perfil del cliente.

Las condiciones más convenientes se ofrecen a través de eBROU, mientras que las tasas preferenciales corresponden a quienes cobran su pasividad en el Banco República.

Las tasas son efectivas anuales y se les debe agregar IVA.

Para los préstamos solicitados por WhatsApp se aplican las tasas correspondientes a sucursales, con un monto máximo de $ 150.000.

Cuántas cuotas pueden solicitar los jubilados según su edad

El BROU también estableció límites para los plazos de financiación de acuerdo con la edad del solicitante:

Hasta 70 años: máximo de 60 cuotas.

Hasta 79 años: máximo de 48 cuotas.

Hasta 89 años: máximo de 24 cuotas.

90 años o más: máximo de 12 cuotas.

En todos los casos, el otorgamiento del préstamo está sujeto a aprobación crediticia.

Cómo pedir el préstamo por eBROU, paso a paso

Para solicitar el crédito por internet, los jubilados y pensionistas deben ingresar al sitio oficial del Banco República e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Una vez dentro, deberán acceder a la sección "Operar", seleccionar "Préstamos" y luego "Solicitar préstamo".

El sistema permitirá elegir el monto, la moneda y el plazo de financiación, además de simular las cuotas antes de confirmar la operación.

Finalmente, el solicitante deberá verificar las condiciones del crédito, aceptar los términos e ingresar el código de seguridad mediante llave digital o SMS para completar el trámite.