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Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 6 de noviembre, según el BROU

En el histórico, la compra y venta subió $ 0,15 con respecto al jueves 5 de noviembre

6 de noviembre de 2026 8:30 hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

El dólar abrió este viernes 6 de noviembre en Uruguay con un valor de $ 39,15 la compra y $ 41,55 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra y venta subió $ 0,15 con respecto al jueves 5 de noviembre.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.520 la compra y A$ $ 1.570 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al jueves.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,04 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,64, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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