Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 6 de noviembre, según el BROU

El dólar abrió este viernes 6 de noviembre en Uruguay con un valor de $ 39,15 la compra y $ 41,55 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

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En el histórico, la compra y venta subió $ 0,15 con respecto al jueves 5 de noviembre.

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.520 la compra y A$ $ 1.570 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al jueves.