Murió Gonzalo Moratorio: el destacado científico uruguayo luchaba contra un cáncer cerebral

El virólogo Gonzalo Moratorio , el científico que ayudó a desarrollar los test nacionales de diagnóstico del covid-19 y a quien la revista Nature eligió en 2020 entre los diez más destacados del mundo, murió este 5 de noviembre a los 44 años. Convivía con un glioblastoma , uno de los tumores cerebrales más agresivos que existen.

Moratorio era responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Pero fue su rol como asesor gubernamental durante la pandemia lo que le dio fama nacional e internacional.

Junto a sus colegas desarrolló los test nacionales de diagnóstico del covid-19 que, según Nature, ayudaron al país “a evadir una cascada de infecciones y muertes”. Ese trabajo lo puso en 2020 en la lista de los diez científicos más destacados del mundo de la revista.

El glioblastoma le fue diagnosticado en 2025. Todo había empezado un 23 de mayo , cuando ingresó a emergencia con mareos, dolor de cabeza y pérdida de la noción de lo que hacía. El tratamiento, en Uruguay y en Brasil, se financió primero con fondos familiares y donaciones de instituciones y particulares.

La inmunoterapia que recibía exigía importar medicamentos costosos. Moratorio pidió la cobertura al Ministerio de Salud Pública, que se la negó. Recurrió a la Justicia y una magistrada ordenó al Estado proveer la medicación. El MSP apeló el fallo alegando “equidad y justicia social” frente a cientos de pacientes en igual situación.

El científico buscaba además acceder a la terapia Car-T –que extrae linfocitos T del paciente, los modifica genéticamente en laboratorio para que ataquen el tumor y los reincorpora al cuerpo–, un tratamiento experimental para glioblastoma disponible solo en Estados Unidos, Suiza o Japón. Su costo: US$ 1.000.000.

Su caso movilizó varias campañas de apoyo. Bajo el lema “A Gonzalo le debemos una”, el Círculo Uruguayo de Publicidad lanzó una de ellas para ayudarlo a reunir los fondos. En paralelo, él seguía investigando con sus colegas formas de vencer al glioblastoma.

“En este momento estoy, más que nunca, en una pelea por vivir, por querer aferrarme y vivir intensamente. Tengo una hija de seis meses y prometí estar con ella cuando cumpla 15 años y bailar el vals”, había dicho.

Su vida como emprendedor

Hasta el 2020 el nombre de Gonzalo Moratorio era reconocido puertas adentro del laboratorio. Con la pandemia del Covid- 19 instalada, junto con su compañera del Institut Pasteur, Pilar Moreno, se dedicó a crear nuevos test rápidos de Sars Cov-2, pruebas que serían fundamentales para frenar la ola de contagios del virus en el país y contener el ritmo creciente de propagación de la enfermedad y, por tanto, también las muertes que iban en aumento.

El profesor de virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Udelar llevaba apenas un mes como responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Institut Pasteur de Montevideo cuando definió poner manos a la obra.

“Gonzalo salió de aquel encuentro y se puso a trabajar. Cuando él está convencido de que algo debe hacerse, derriba montañas”, dijo sobre él Carlos Bathyanny, ex director del Institut Pasteur a la revista Nature que lo distinguió como uno de los 10 científicos más destacados a nivel global en 2020.

En 2024 Moratorio cofundó con la viróloga Pilar Moreno, Guska, una startup enfocada en atacar el cáncer de páncreas y de pulmón.

Su investigación se centra en reprogramar los genomas de los virus y, tras esa modificación genética, los virus ingresan al organismo e infectan a las células tumorales, con mínimo efecto en las células sanas.

El diagnóstico de Moratorio llevó a la compañía a virar en su foco y centrarse en los tumores cerebrales, “porque es en los que hay menor tratamiento o los tratamientos son menos efectivos”, explicó Moreno en el especial HealthCare de Café y Negocios. Tanto la cofundadora como el CEO de la biotecnológica, Nicolás Tambucho, afirmaron en el último tiempo que el diagnóstico de Moratorio les dio un propósito real y concreto. “El diagnostico gatilla que se acelere todo y nos dio un propósito, una motivación extra donde todos nos pudimos alinear. Nos tocó de cerca y ahora más que nunca hay que sacarlo adelante”, resaltó Moreno y afirmó que la empresa actualmente trabaja en pruebas in vivo en ratones, lo que le permitió verificar que en los animales infectados se detenía el crecimiento del tumor y aumentaba la sobrevida.

A nivel de negocio en los últimos meses, la startup fue seleccionada por la aceleradora MassBio Drive de Boston e hizo pública su intención de captar inversión por US$ 8 millones.

En su última apareción en las redes sociales Moratorio se refirió al trabajo de Guska y afirmó que trabajan activamente para poder tratar la enfermedad. “Vamos a resolver el problema de los cáncer en el cerebro. Estamos en eso”, sostuvo el científico que destacó al equipo y los benefactores que los impulsan para lograr ese resultado.