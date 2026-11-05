"Huella profunda en la ciencia uruguaya y en nuestra sociedad": dirigentes lamentaron la muerte de Gonzalo Moratorio

El virólogo Gonzalo Moratorio murió este jueves a los 44 años, padecía un tumor cerebral . Dirigentes políticos de todos los partidos e instituciones lamentaron la muerte del científico en sus redes sociales.

Desde el presidente de la República Yamandú Orsi a dirigentes opositores, pasando por el club del cual era hincha , lamentaron la pérdida del científico del Institut Pasteur.

" Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio . Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad ", escribió Orsi. "Un abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos", agregó el presidente.

Nacional y Peñarol despidieron a Gonzalo Moratorio en sus redes sociales: "Profesional de la ciencia cuya huella quedará marcada a fuego"

Entre otras cosas, Moratorio desarrolló junto a sus colegas los test que le permitieron a Uruguay enfrentar la pandemia.

Con profundo pesar despedimos a Gonzalo Moratorio. Uruguay le estará eternamente agradecido: en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, su sensibilidad y su conocimiento nos permitió entender y enfrentar una pandemia desconocida para la humanidad. Un abrazo fuerte… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 5, 2026

La vicepresidenta, Carolina Cosse, también se expresó al respecto. "Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste", escribió en sus redes sociales.

"Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que mereces", añadió la jerarca. El virólogo será despedido este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, de 15:00 a 20:00 horas. El ingreso es por el acceso principal de Avenida del Libertador.

Qué injusto. Diste todo lo que tenías, y más, para cuidarnos. Apenas pudimos devolverte un poco de todo el amor que nos diste. Tu recuerdo queda en lo más alto de nuestro país. El Parlamento te rendirá el homenaje que merecés. Un apretado abrazo a todos tus seres queridos. pic.twitter.com/j7APuerdgu — Carolina Cosse (@CosseCarolina) November 5, 2026

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se sumó a las condolencias. "Despedimos con enorme tristeza a Gonzalo Moratorio, un científico brillante y, sobre todo, un uruguayo profundamente comprometido con su gente", escribió en la red social X (exTwitter).

"En uno de los momentos más difíciles que atravesó nuestro país, puso su conocimiento, su talento y su vocación al servicio de todos los uruguayos. Gonzalo fue también un ejemplo de lo que somos capaces de construir cuando apostamos a la educación pública, a nuestra Universidad y a la ciencia nacional", agregó el dirigente del gobierno.

"Su legado va a seguir vivo en cada generación de científicos que venga después. Un abrazo enorme a su familia, sus amigos y sus compañeros. Gracias por tanto, Gonzalo", sentenció Sánchez.

Despedimos con enorme tristeza a Gonzalo Moratorio, un científico brillante y, sobre todo, un uruguayo profundamente comprometido con su gente.



En uno de los momentos más difíciles que atravesó nuestro país, puso su conocimiento, su talento y su vocación al servicio de todos los… — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 5, 2026

El Institut Pasteur Montevideo, en el cual Moratorio era responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus, compartió un mensaje en redes sociales. "A sus 44 años, deja una huella enorme en la ciencia uruguaya y en todas las personas que tuvimos el privilegio de trabajar con él", comienza la publicación.

"Gonzalo fue un investigador con una enorme entrega y compromiso con la ciencia, pero también con la convicción de que el conocimiento debía llegar a la sociedad para contribuir a mejorar la vida de las personas", agregó la comunicación.

"Durante la pandemia, fue uno de los científicos que lideró el desarrollo de un kit nacional para el diagnóstico de COVID-19 y el trabajo conjunto con instituciones científicas y organismos del Estado para hacerlo llegar a todo el país", destacó el mensaje, entre otras cosas.

Con una enorme tristeza informamos el fallecimiento de nuestro muy querido compañero Gonzalo Moratorio. pic.twitter.com/sZiB8ZxH4y — Institut Pasteur Montevideo (@IPMontevideo) November 5, 2026

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que durante la pandemia compartieron "momentos difíciles y de mucho trabajo". Por ese entonces, Delgado se desempeñaba como secretario de Presidencia. "Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país. Gracias por tanto, Gonzalo", escribió el hoy dirigente de la oposición.

Con mucha tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Gonzalo Moratorio. Durante la pandemia compartimos momentos difíciles y mucho trabajo. Siempre voy a recordar su calidad humana, su entrega y su compromiso con el país.



Gracias por tanto, Gonzalo. Un abrazo enorme a su… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 5, 2026

El exembajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el pasado gobierno, Washington Abdala, compartió la noticia en sus redes.

Daniel Salinas, quien fue ministro de Salud Pública durante la pandemia del coronavirus, afirmó que el legado de Moratorio "perdurará en la memoria" del país. "Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador. Un amigo (...) Hasta siempre Gonza", sentenció el exministro.

5.11.2026. Gonzalo Moratorio. Un enorme científico, que dio mucho más allá de su deber. Trasciende su propia vida. Un patriota. Un luchador. Un amigo. Su legado perdurará en la memoria de nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia. Gracias por tanto. Hasta siempre Gonza . pic.twitter.com/1EGuMK6Fp1 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) November 5, 2026

La actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, definió a Moratorio como "un científico excepcional" y como alguien "profundamente comprometido con la salud".

"Deja un enorme legado científico, fruto de sus investigaciones, su aporte al desarrollo de la ciencia nacional y a la formación de nuevas generaciones", escribió. Además recordó su trabajo durante la pandemia.

"Su trayectoria nos recuerda la importancia de valorar, defender y fortalecer nuestra universidad pública y la ciencia nacional, y de acercarlas cada vez más a la sociedad", sentenció la secretaria de Estado.

Con profunda tristeza despedimos a Gonzalo Moratorio, un científico excepcional y profundamente comprometido con la salud de nuestra gente.



Durante la pandemia, su aporte fue fundamental para el desarrollo de los test nacionales de diagnóstico de COVID-19, poniendo el… — Cristina Lustemberg (@LustembergC) November 5, 2026

El senador del Partido Nacional, Javier García, afirmó que el virólogo "estuvo cuando el país más lo necesitó". "Puso sus conocimientos, la ciencia, y el corazón por el Uruguay. Eternamente agradecidos. El país de luto por Gonzalo Moratorio", sentenció el legislador opositor.

Estuvo cuando el país más lo necesitó. Puso sus conocimientos, la ciencia, y el corazón por el Uruguay. Eternamente agradecidos. El país de luto por Gonzalo Moratorio. Abrazo a su familia y amigos. QEPD — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 5, 2026

La también senadora blanca, Graciela Bianchi, definió al científico como "un insustituible". "Gracias por ser y dar", añadió la opositora al gobierno.

Murió Gonzalo Moratorio, murió un insustituible. Gracias por ser y dar. Abrazo a la familia. — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) November 5, 2026

El Club Nacional de Football, del cual Moratorio era hincha, se sumó a las condolencias. "Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento", escribieron desde la institución tricolor.

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Gonzalo Moratorio.



Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento.



QEPD pic.twitter.com/vEJGTgm4rL — Nacional (@Nacional) November 5, 2026

El Ministerio de Salud Pública destacó en sus redes oficiales que el virólogo hizo un aporte científico que "fue clave para la respuesta sanitaria del Uruguay durante la pandemia".

El Ministerio de Salud Pública lamenta profundamente el fallecimiento del Dr. Gonzalo Moratorio, cuyo aporte científico fue clave para la respuesta sanitaria del Uruguay durante la pandemia. Acompañamos a su familia y a la comunidad científica en este momento. — Ministerio de Salud Pública – Uruguay (@MSPUruguay) November 5, 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, afirmó que Moratorio "deja una huella profunda en la ciencia uruguaya y en nuestra sociedad".

"En los momentos más difíciles de la pandemia, su conocimiento, compromiso y vocación de servicio fueron fundamentales para nuestro país. Mi reconocimiento a su legado y un fuerte abrazo a su familia y seres queridos", sentenció el secretario de Estado en sus redes sociales.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó a Gonzalo Moratorio y señaló que se trata de un “momento de mucha tristeza y mucho agradecimiento”. pic.twitter.com/H4CtA3vD9c — Noticias 5 (@5noticiasuy) November 5, 2026

La Universidad de la República, institución en la que Moratorio fue docente e investigador, señaló el "compromiso, sensibilidad y conocimiento" del científico, que afirma "fueron fundamentales para que el país pudiera comprender y enfrentar la pandemia de COVID-19".

"Su vida dejó una huella profunda en la ciencia y en la sociedad uruguaya. Hacemos llegar a su familia y seres queridos nuestras condolencias", añadió el mensaje de la universidad pública.

La Universidad de la República despide con profundo pesar a Gonzalo Moratorio, docente e investigador de nuestra institución. Su compromiso, sensibilidad y conocimiento fueron fundamentales para que el país pudiera comprender y enfrentar la pandemia de COVID-19.



Su vida dejó una… pic.twitter.com/zXlSV8N5GN — Universidad de la República (@Udelaruy) November 5, 2026

El empresario Francisco "Paco" Casal también se manifestó en su cuenta de X, donde lamentó que "cada vez que una persona buena muere, el cielo llora" y destacó sus características personales y "por lo que le dio a su tierra".