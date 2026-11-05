Cristiano Ronaldo vs Uruguay: repasá cómo le fue cuando enfrentó a la celeste y el mensaje de Lucas Torreira, quien lo anuló en Rusia 2018

Después de 23 años de carrera, Cristiano Ronaldo le puso fin este jueves a su ciclo en la selección de Portugal , con la que jugó 234 partidos, dos de ellos ante la selección uruguaya y por Copa del Mundo.

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"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

“Admiración y mucho respeto”, escribió Lucas Torreira este jueves en su Instagram, donde compartió una foto marcando a CR7 en el recordado partido del Mundial de Rusia 2018 en el que el volante anuló completamente al portugués hasta irritarlo.

Ese fue el primer enfrentamiento de Cristiano ante Uruguay y tuvo victoria celeste por 2-1 para avanzar a cuartos de final.

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El mensaje de Lucas Torreira para Cristiano Ronaldo

El encuentro jugado el 30 de junio de 2018 en el Fisht Olympic Stadium de Sochi tuvo triunfo celeste con dos goles de Edinson Cavani, mientras que Pepe empató de forma parcial para los lusos.

El equipo del Maestro Oscar Tabárez aquel día formó con Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Diego Laxalt; Lucas Torreira, Nahitan Nandez, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Cavani.

Ingresaron también Carlos “Pato” Sánchez, Cristian “Cebolla” Rodríguez y Cristhian Stuani.

Junto a Cavani por sus dos goles, Torreira fue figura en aquel partido al controlar a Cristiano Ronaldo y también por el pechazo que le dio al capitán portugués.

Torreira y el pechazo a Cristiano Ronaldo frente Portugal en Rusia 2018



Ya está disponible el primer capítulo de este nuevo ciclo De Charla, hoy Lucas Torreira.



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“Fue un partido que terminé desecho, literal”, comentó el volante celeste, quien reconoció que no le hizo marca personal a CR7.

“La gente me lo recuerda”, dijo a La cocina de Kesman sobre aquel partido, el pechazo y su gran actuación.

Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani en el último partido entre Uruguay y Portugal en el Mundial de Rusia 2018 que ganaron los celestes con dos tantos de El Matador AFP

Aquel encuentro también fue recordado por la imagen de Cristiano Ronaldo acompañando a Cavani a dejar la cancha lesionado, lo que le impediría al “Matador” jugar ante Francia en cuartos, encuentro en el que Uruguay quedó eliminado ante el, a la postre, campeón en Rusia 2018.

Edinson Cavani con la 21 de Uruguay y Cristiano Ronaldo con la 7 de Portugal en el Mundial de Rusia 2018 AFP

La revancha en Qatar 2022

Cuatro años después, Ronaldo volvió a cruzarse con Uruguay nuevamente en un Mundial y tuvo su revancha con victoria para su selección.

Fue el 28 de noviembre de 2022 por la fase de grupos del Mundial de Catar, encuentro jugado en el Lusail Stadium.

Portugal se impuso por 2-0 con dos tantos de Bruno Fernandes. Cristiano fue titular y capitán y salió reemplazado a los 81 minutos, cuando su equipo ganaba por la mínima diferencia.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Uruguay y Portugal AFP

Dirigido por Diego Alonso, el equipo de Uruguay fue con Sergio Rochet; José María Giménez, Diego Godín y Sebastián Coates; Guillermo Varela, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Matías Vecino y Mathías Olivera; Darwin Núñez y Edinson Cavani.

Luego, ingresaron Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri; Luis Suárez y Maximiliano Gómez; y por último Matías Viña.

Ese fue el segundo partido de Uruguay en el Qatar 2022, tras debutar con empate 0-0 ante corea del Sur y cerrar con triunfo 2-0 ante Ghana, quedando eliminados por diferencia de goles con los asiáticos.

El adiós de Cristiano Ronaldo

En su último gran torneo, el Mundial 2026 en Norteamérica, el jugador nacido en la isla de Madeira se convirtió en el primero de la historia en marcar en seis Copas del Mundo, pero la competición concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos ante España (1-0), la futura campeona.

"Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin", añadió este jueves en un vídeo Ronaldo, que se retira con cifras récord en fútbol masculino: 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

Cerca de los 42 años que cumplirá en febrero, Ronaldo seguirá en activo, como jugador del Al Nasr, en Arabia Saudita, su club desde 2022.