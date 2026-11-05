Carlos Lazzarino se bajó de las elecciones de Peñarol por diferencias con su agrupación, tras acordar presentarse con Evaristo González: el comunicado del excandidato

Carlos Lazzarino retiró su candidatura a la presidencia de Peñarol este jueves por la mañana, debido a "diferencias" en la interna de su agrupación , Espacio Aurinegro 135 , con la alianza que generaron con Evaristo González para presentarse en una lista conjunta.

Según informó el ahora excandidato en un comunicado publicado esta mañana, las "diferencias surgidas" en la agrupación "respecto al acuerdo político alcanzado con Evaristo González " hicieron "imposible" su continuidad tanto en el Espacio Aurinegro como en las elecciones de diciembre.

"Lamentablemente, esta situación se produjo después de haber asumido públicamente un compromiso y de haberme expuesto ante los medios de comunicación , colocándome en una posición personal que considero injusta e innecesaria" , expresó.

Lazzarino aclaró que Evaristo "no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido". "Por el contrario, ha demostrado ser un caballero y una persona de palabra . Las diferencias que motivaron esta decisión surgieron exclusivamente dentro de Espacio Aurinegro 135 ", agregó.

El excandidato aclaró que ya no forma parte de su agrupación, que queda "sin efecto" su participación en la fórmula con González que "estaba previsto presentar en el día de hoy", y que no participará en los comicios carboneros "bajo ninguna modalidad".

Por otra parte, Lazzarino se refirió a las declaraciones a El Espectador Deportes del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en las que lo acusó de ser parte de la organización de un banderazo en su contra, realizado este martes por la noche en el Palacio Peñarol.

El exdirectivo y secretario carbonero remarcó que no tuvo "absolutamente ninguna vinculación" con ese evento y enfatizó que Ruglio "una vez más se equivoca, como lo ha hecho reiteradamente durante estos seis años en tantos asuntos vinculados al club".

"Analizar antes de hablar debería ser una responsabilidad de quien preside una institución como Peñarol. Le aconsejo, señor presidente, que, si decide presentarse nuevamente como candidato, utilice papel reciclado para imprimir su lista, aunque debo advertirle que reciclar seis años de errores difícilmente produzca algo nuevo y productivo", le espetó.

Por último, Lazzarino dedicó un último mensaje al actual mandatario mirasol: "No todos somos de la misma condición ni del mismo estilo. Por suerte para mí, por desgracia para Peñarol".