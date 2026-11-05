Finlandia regala viajes a solteros del mundo: con hospedaje y gastos cubiertos, ¿cómo participar desde Uruguay?

Visit Finland lanzó una convocatoria internacional para seleccionar a personas solteras de todo el mundo que quieran viajar a Finlandia con todos los gastos pagos y participar de una experiencia gastronómica pensada para conocer gente y, eventualmente, encontrar pareja.

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La propuesta se llama Finnish Dinner Date y contempla dos encuentros grupales en febrero de 2027, uno en Helsinki y otro en Tampere , con actividades turísticas, comidas y una cena especial junto a otros viajeros y solteros finlandeses.

En total, serán 16 los participantes elegidos para disfrutar de cuatro días en el país nórdico. La inscripción es gratuita y estará disponible hasta el martes 10 de noviembre.

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La iniciativa de la oficina de turismo finlandesa propone combinar el turismo, la gastronomía y las relaciones personales. Los seleccionados recibirán un viaje de cuatro días con todos los gastos pagos, que incluirá un itinerario organizado de actividades y comidas.

La experiencia tendrá dos destinos posibles: ocho participantes viajarán a Helsinki y otros ocho conocerán Tampere, ubicada en la Región de los Lagos. Cada grupo compartirá una cena con dos personas solteras de la zona, en un encuentro que tendrá como protagonista uno de los menús degustación oficiales de Finlandia.

Los viajes se realizarán entre el 9 y el 19 de febrero de 2027. El destino específico será una sorpresa para los ganadores y se comunicará una vez confirmada su participación.

Para postularse, los interesados deberán completar dos pasos obligatorios. El primero consiste en grabar un video de presentación en inglés y responder la siguiente pregunta: "¿Qué servirías en una cena-cita y por qué?".

El material deberá publicarse en alguna de estas plataformas:

Instagram: utilizar el hashtag #FinnishDinnerDate y etiquetar a @ourfinland.

TikTok: incluir el mismo hashtag y mencionar a @visitfinland.com.

YouTube: publicar el video con el hashtag correspondiente y etiquetar a @VisitFinland.

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En el caso de Instagram y TikTok, los perfiles deberán permanecer públicos para que la organización pueda visualizar las publicaciones. YouTube ofrece otra alternativa: subir el contenido como oculto, de manera que solamente puedan acceder quienes tengan el enlace.

El segundo paso es completar el formulario disponible en el sitio oficial de Visit Finland e incorporar la dirección del video publicado. La inscripción se realiza a través de este enlace: formulario oficial de Finnish Dinner Date.

El plazo para enviar las solicitudes vence el martes 10 de noviembre a las 11:59 (hora de Finlandia), lo que equivale a las 6:59 de la mañana en Uruguay.

Visit Finland se comunicará directamente con las personas seleccionadas y publicará los resultados el 1 de diciembre de 2026 en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.