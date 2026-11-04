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Flamengo acordó con Uruguay la liberación de Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela del equipo de Diego Forlán en la fecha FIFA de noviembre

Pese a que quedó eliminado de la final de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, el club carioca hizo un pedido y fue aceptado

4 de noviembre de 2026 12:28 hs
Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay tras quedar eliminado ante España en el Mundial 2026

Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y José María Giménez de Uruguay tras quedar eliminado ante España en el Mundial 2026

FOTO: AFP

Flamengo y la selección uruguaya de Diego Forlán acordaron la liberación anticipada de Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela durante la inminente fecha FIFA de noviembre. Las conversaciones entre la directiva del conjunto carioca y el cuerpo técnico llegaron a buen puerto con el propósito de optimizar el calendario y cuidar a dos piezas determinantes de cara a la definición del Brasileirao, según informan distintos medios brasileños.

Pese a haber quedado por el camino de la final de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes de La Plata, Flamengo igualmente hizo este pedido a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El plan trazado establece que ambos futbolistas retornarán a Río de Janeiro inmediatamente después de disputar el clásico rioplatense contra Argentina, programado para el 13 de noviembre en La Bombonera.

Puede haber un pedido de Palmeiras por Joaquín Piquerez

A raíz de este pacto, ni Giorgian De Arrascaeta ni Gustavo Varela participarán en el segundo compromiso de la selección uruguaya en esta ventana internacional, el amistoso del 17 de noviembre ante República Dominicana en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado.

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La meta de Flamengo es disponer de la dupla de futbolistas uruguayos para el encuentro del 18 de noviembre frente a Athletico Paranaense, un compromiso decisivo antes del enfrentamiento directo por la punta ante Palmeiras.

El conjunto rojinegro ya cuenta con el respiro de que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió no convocar a futbolistas de Flamengo ni de Palmeiras para esta fecha FIFA en la selección brasileña.

A su vez, en la AUF esperan un posible llamado de Palmeiras para liberar a Joaquín Piquerez (y a Emiliano Martínez si es que Diego Forlán lo convoca definitivamente), para que suceda lo mismo en el encuentro ante República Dominicana, teniendo en cuenta que 11 días después jugarán la final de la Copa Libertadores de América ante Estudiantes de La Plata.

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