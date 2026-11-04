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Violencia en la NBA: la figura de Golden State Warriors que tomó del cuello a un rival y fue expulsado; mirá el video

Fue la expulsión número 23 del jugador que reavivó los límites de su temperamento dentro de la cancha

4 de noviembre de 2026 13:28 hs

Draymond Green volvió a quedar en el centro de la polémica en el básquetbol estadounidense tras protagonizar un violento altercado en el triunfo de Golden State Warriors por 116-113 frente a Phoenix Suns este martes a la noche en un encuentro de la NBA.

La intensidad del ala-pívot cruzó nuevamente el límite en el tercer cuarto, cuando derribó en la pintura al novato Khaman Maluach.

Ante esto, Dillon Brooks intervino para increparlo y la tensión escaló de inmediato: Green le puso la mano en el cuello a su rival, provocando empujones y un tumulto bajo el aro que obligó al personal de seguridad a intervenir.

Otra expulsión de Draymond Green

Los árbitros sancionaron a Draymond Green, uno de los referentes de Golden State Warrios con dos faltas técnicas consecutivas -una por el derribo y otra por el altercado con Brooks, decretando su expulsión del encuentro.

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Pese a retirarse con 4 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias en 17 minutos de juego, la salida de su líder defensivo terminó encendiendo la reacción de los Warriors, que remontaron el marcador para sellar su quinta victoria consecutiva de la temporada.

Con este episodio, Green sumó la 23ª expulsión de su carrera en fase regular, reavivando el debate sobre los límites de su temperamento dentro de la cancha.

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