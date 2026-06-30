Impacto en la NBA: LeBron James abandona Los Angeles Lakers y lo esperan los Golden State Warriors de Stephen Curry

La NBA tuvo un bombazo como noticia este martes. LeBron James cerró su era con Los Angeles Lakers y continuará en activo la próxima temporada en otro equipo, en una decisión que sacudió el ambiente coincidiendo con la apertura del mercado de fichajes.

El futuro de King James, de 41 años, será el principal misterio por resolver de este periodo de agencia libre, con las especulaciones disparadas ante una posible unión con Stephen Curry en los Golden State Warriors.

Por el momento, el máximo anotador histórico de la NBA hizo saber a los Lakers que su etapa de ocho años en Los Ángeles ha terminado, según comentó su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Jeanie Buss, copropietaria de los Lakers, emitió después un mensaje de despedida a quien fue el líder de su glamorosa organización desde 2018 y lideró el último anillo conquistado en 2020 en la temporada impactada por el coronavirus.

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"LeBron James es uno de los deportistas más grandes de la historia. Estaremos agradecidos por siempre por sus ocho años con los Lakers", dijo Buss.

"Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la pista. Siempre será un miembro muy querido de la familia de los Lakers".

"¡No, GRACIAS A TI!", le respondió el propio LeBron a través de X (ex Twitter). "Un verdadero honor vestir el oro y púrpura intentando seguir la grandeza y los legados de quienes vinieron antes que yo. Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa aquí".

Luka Doncic, la estrella que tomará el relevo como ícono Laker, también se despidió del ídolo con el que compartió vestuario la última temporada y media.

"Un honor jugar contigo y aprender de ti, King James", escribió en X el máximo anotador de la pasada campaña de NBA.

¿Unión con Curry?

Ese periodo de reflexión terminó y LeBron James decidió marcharse de Los Angeles Lakers, que tampoco parecían dispuestos a renovarlo por un salario como el de la temporada pasada, de US$ 52 millones anuales.

LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos de promedio por partido) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs, pero los Lakers ya tenían decidido reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven que el alero.

LeBron James y Stephen Curry AFP

Su marcha refuerza las especulaciones de que podría mudarse a los Golden State Warriors de su buen amigo Stephen Curry, con quien protagonizó una legendaria rivalidad la pasada década.

Ambos se enfrentaron en cuatro finales consecutivas entre 2015 y 2018, con tres triunfos de los Warriors de Curry y uno de los Cleveland Cavaliers que lideraba entonces LeBron.

De acuerdo con ESPN, Golden State estaría planeando formar un plantel de veteranas superestrellas buscando también sumar a Anthony Davis, socio de LeBron en el título de los Lakers, en un traspaso con los Washington Wizards.

De concretarse esta operación bomba, los Warriors serían el cuarto equipo de la carrera de LeBron después de los Lakers, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

Miami, donde LeBron ganó los títulos en 2012 y 2013, podría también intentar recuperar a LeBron para que formara una demoledora pareja con Giannis Antetokounmpo, el gran fichaje hasta ahora de la temporada baja.

AFP