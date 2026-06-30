El regreso de Fernando Muslera: la cumbre clave con el Cacique Medina que define su futuro en Estudiantes y el pedido para volver antes de las vacaciones que le dio el club

Tras ponerle punto final a su travesía con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026, Fernando Muslera ya cambió el chip y tiene todos sus sentidos enfocados en los próximos compromisos con Estudiantes de La Plata. El experimentado arquero, de enorme recorrido internacional, no quiere perder tiempo y pretende regresar cuanto antes a la acción oficial con el conjunto albirrojo, aunque antes deberá cumplir con un paso fundamental de planificación con el cuerpo técnico y mantendrá una charla con Alexander "Cacique" Medina.

El arquero de la celeste viene de encadenar una exigente seguidilla de compromisos, dado que empalmó el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con la convocatoria de Uruguay para la cita mundialista.

A pesar del trago amargo por la temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos, en la que no tuvo una mala participación y por la que su representante Rodrigo Lubetkin salió al cruce de las críticas, el futbolista pretende cobrarse una rápida revancha en el ámbito doméstico.

No obstante, la dirigencia y el cuerpo médico de Estudiantes de La Plata le otorgó dos semanas de descanso formal para que logre reponer energías antes de sumarse de lleno a las prácticas grupales.

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La vuelta al arco pincharrata contempla una escala previa obligatoria. Fernando Muslera tiene pautada una cumbre estratégica con Alexander "Cacique" Medina, director técnico de Estudiantes, y pretende volver antes de sus vacaciones aprovechando la presencia del plantel en territorio uruguayo.

En dicho encuentro, las partes dialogarán sobre las prioridades deportivas para la segunda mitad del año y evaluarán la condición física del futbolista, quien ya le adelantó al entrenador su firme deseo de estar disponible para el trascendental choque del próximo 21 de julio ante Independiente Rivadavia, en el marco de la final por la Supercopa Argentina.

Para el Pincha, la reinserción de su arquero titular es una noticia excelente en un semestre de alta exigencia, donde el gran anhelo es pelear por una nueva estrella nacional y pisar fuerte en la definición de la Copa Libertadores.

Muslera ya demostró su vigencia en La Plata y el reencuentro con sus compañeros, por ahora, lejos de un posible retiro tras la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026, marcará el punto de partida para otra etapa cargada de ambición.