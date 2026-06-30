Diego Aguirre: el regreso que ilusiona a Peñarol, la obligación en la Liga AUF Uruguaya y una fuerte crítica tras la eliminación del Mundial 2026

El director técnico de Peñarol , Diego Aguirre, brindó este martes una conferencia de prensa poco después de la hora 13 que estab afijada en Los Aromos, debido a una demora en el regreso de la práctica en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, en la que habló de varios temas. Fue el primer encuentro del DT con los medios en pleno parate por el Mundial 2026 y a poco de comenzar la actividad local, con el retorno del Torneo Intermedio.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, habló de distintos temas en la conferencia de prensa que brindó este martes en Los Aromos.

"Estamos rearmando todo, dejando atrás un semestre que fue difícil, renovando la expectativa con el objetivo de hacer una buena segunda parte del año. En poco se viene el primer partido y no tenemos jugadores lesionados", comenzó diciendo el entrenador carbonero.

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"Estamos en deuda con la gente y tenemos una oportunidad de ganar la Liga AUF Uruguaya y tenemos esa obligación. Los jugadores están trabajando muy bien, como que nos hizo bien cortar por esto del Mundial. Estamos prontos y preparados para este nuevo desafío".

"A Franco Escobar lo llamó Newell's Old Boys que fue el club que lo formó y lo liberamos para que se fuera. No estoy preocupado por los jugadores que puedan venir, queremos contratar a algún jugador puntual, pero nadie que me quite el sueño, muy conforme con el plantel que tengo", explicó.

A su vez, expresó que "coincidieron varias cosas negativas que las queremos dejar atrás, estamos enfocados en el futuro con una mente positiva. Hay que sacar lo que viene que es lo que va a definir el año".

Consultado acerca de cómo vio a la selección uruguaya en el Mundial 2026, indicó: "Es un momento triste para todos los que somos y los que no son parte del fútbol. Hay que dejar pasar y después poder hablar con más tranquilidad. Hay muchas situaciones que no me gustan cómo se están manejando, estoy un poco fuera de esa realidad".

"Cuando me hablan de posibles refuerzos, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Abel Hernández, de alguna manera estuvieron pero no estuvieron, por lo que yo de alguna manera, los considero refuerzos. También existe una posibilidad cercana de que Nahuel Herrera sea el zaguero titular. Todos nos van a dar potencial para la segunda parte del año", dijo.

Por otra parte, aseguró que "seguramente se incorpore Cabecita (Jonathan) Rodríguez, que puede darle mucho a Peñarol, y viene de una lesión complicada, pero hay que buscar su mejor versión".

"Fue la primera vez que pudimos entrenar con el mismo equipo durante dos semanas, cosa que no pasó en todo este año. Intentamos darle una identidad de juego, para encontrar una buena versión. Es importante comenzar bien, con algún triunfo que vaya contagiando buena onda", señaló Aguirre.

Indicó además lo siguiente: "Estoy totalmente renovado, muy bien y muy positivo para la segunda mitad del año".

"El objetivo es salir campeones y que el equipo pueda mostrar un buen nivel futbolístico que no pudo mostrar en la primera parte de la temporada, por todos los problemas de lesiones que tuvimos", finalizó Aguirre.