Peñarol llegó a un acuerdo con Matías Arezo el día que se vencía el préstamo con Gremio y compra su ficha; Diego Aguirre pierde a un futbolista que se va al exterior

Peñarol entrenó en la gélida mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves pensando en lo que será el regreso a la actividad local cuando enfrente a Racing por la quinta fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Centenario, y a su vez, llegó a un acuerdo para comprar la ficha de Matías Arezo en el último día que tenía para acordar con Gremio de Porto Alegre.

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El hecho de que Peñarol haya llegado a un nuevo vínculo salarial con el goleador, hace que los mirasoles no deban pagar los US$ 3.500.000 que tenían que abonar por comprarle a Gremio el 50% de su ficha, sino que abonarán US$ 3.100.000, ya que se le descontarán los US$ 400.000 que pagó para el préstamo por la última vez que arribó al club.

Si no se hubieran puesto de acuerdo este martes, se vencía el plazo y Arezo podía seguir en el equipo de Diego Aguirre, pero los presididos por Ignacio Ruglio no se ahorraban esos US$ 400.000.

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Tal como informó Referí este lunes, Peñarol y el goleador firmarán un nuevo contrato por tres años y dicho vínculo contempla una mejora salarial en cada una de esas tres temporadas.

De esta manera,los aurinegros comprarán la ficha del futbolista en lo que será la segunda erogación más importante de su historia luego de los US$ 6,1 millones que abonaron por Leonardo Fernández.

Franco Escobar rescinde con Peñarol

El zaguero argentino Franco Escobar, quien llegó al club el pasado 1° de enero, finalmente rescindió contrato y no permanecerá en Peñarol.

Franco Escobar de Peñarol y Franco Zapiola de Platense Foto: Gastón Britos/Focouy

En este semestre jugó como lateral por derecha y como zaguero central y no tuvo buenas participaciones, por lo que no era una prioridad para Diego Aguirre.

Había llegado desde Houston Dinamo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y ahora continuará su carrera en su país, defendiendo a Newell's Old Boys, en donde será compañero de Juan Ignacio "Colorado" Ramírez.