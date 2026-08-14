El primer Abierto Uruguayo de ski, "del sueño a la realidad": la historia de la asociación creada por dos "locos" por la nieve, que ya hizo historia olímpica y busca talentos celestes

El anuncio del primer Abierto Uruguayo de ski , en un país que no tiene tradición de deportes de nieve ni montañas, llamó la atención esta semana cuando se conoció el evento que con la bandera celeste se realizará en Chile, en lo que será un hito para la Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay (ASSU) , organizadora de la competencia y que cuenta con el aval y forma parte del Comité Olímpico Uruguayo (COU).

"¡El evento va a ser algo sin precedentes ! Es el primer abierto uruguayo de ski de la historia", destacó a Referí Joaquín Gallinal , presidente de la ASSU. "Esto es algo que lo veníamos proyectando hace algunos años ya, un sueño que parecía muy lejano, que lo conversamos muchas veces pero no lográbamos que salga. Hoy, un sueño hecho realidad" .

Detrás del anhelo que comienza a cristalizarse con lanzamiento del certamen hay una historia que tiene como protagonistas a dos aficionados a los deportes de invierno que un día decidieron formar una organización.

“La Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay se fundó en 2018 ”, contó a Referí Guillermo Altmann, secretario de la ASSU, quien junto a Gallinal, llevaron a cabo la idea que tenían. “Éramos dos locos fanáticos del deporte de nieve y dijimos 'vamos a armarlo'”, agregó.

Histórico: Uruguay tendrá su primer Abierto de ski en la nieve con fecha y lugar confirmado; mirá los detalles

La emoción de Nicolás Pirozzi, el único representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al desfilar con la bandera uruguaya

Tras crear la ASSU, luego obtuvieron la aprobación y registro del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la afiliación a la Federación Internacional de Ski y Snowboard (FIS), lo que siguió con el reconocimiento e integración al COU.

La asociación se formó con dos objetivos. “Uno: buscar atletas que vivan cerca de la montaña, que tengan nexos con Uruguay para desarrollar el alto rendimiento y competir a nivel internacional”, contó Altmann. “Y dos: desarrollar y promover los deportes de nieve acá dentro de Uruguay, que siendo un país sin montaña iba a ser complicado, pero creíamos que cada vez había más gente que se iba a la montaña a esquiar y que podría estar bueno tratar de organizar algo, generar comunidad”.

Los primeros años no fueron fáciles y les costó llegar a esas metas, hasta que algo pasó. “En 2024 conocimos a la familia Pirozzi Mayer, una pareja chileno - uruguaya, con hijos”, recordó Guillermo. “Y Nicolás Pirozzi, uno de los hijos, el menor, había competido por Chile, fue campeón sudamericano de esquí por Chile, y había dejado de esquiar hacía dos años. Y le ofrecimos volver a competir, que lo íbamos a apoyar desde la federación uruguaya y le íbamos a dar todas las libertades”.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile

“Él había dejado de esquiar porque la Federación Chilena de Esquí les pide que para competir internacionalmente, y que los apoyen, tienen que hacer doble temporada”, agregó. “Él realmente había sido campeón sudamericano de esquí teniendo 19 años, era una gran promesa, pero no quería dedicarse de esa manera. Y Nosotros le dijimos: ‘Venite para Uruguay, nosotros vamos a ser totalmente flexibles’. Empezó a competir el año pasado por Uruguay, en invierno, en junio, julio, empezó a sumar puntos, clasificó a los Juegos Olímpicos. Y ahí logramos el primer objetivo que era ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno (Milán Cortina 2026) y que Uruguay vuelva después de 28 años”, agregó.

El primer celeste en unos Juegos había sido el también esquiador Gabriel Hottegindre, uruguayo nacido en Francia, en Nagano 1998.

COI recordó el debut de Uruguay en JJOO de Invierno con Gabriel Hottegindre

Mayor desarrollo al deporte

La vidriera de los Juegos Olímpicos le permitió a los directivos uruguayos poder contactarse con las autoridades de la presidencia de la Federación Internacional, desde donde les recomendaron que para tener un mayor reconocimiento necesitaban tener más atletas y también empezar a desarrollar una competencia nacional.

Y así surgió la idea de realizar el primer Uruguayo. “Es como un Abierto como los de tenis, por ejemplo el Abierto de Roma, que se anota gente de todos los países”, explicó Altmann. “Lo que tiene de bueno es que al ser un Abierto Nacional, una competencia nacional. En Chile hay 20 carreras, pero una sola es una competencia nacional. Y al ser el Uruguayo una competencia nacional, da mucho más puntos que una competencia regular, lo que va a atraer a mucha gente, posiblemente haya italianos, ingleses, americanos, canadienses, muchas nacionalidades compitiendo en el Abierto Uruguayo de esquí, porque va a haber muchos puntos en juego”.

Con este evento se busca ese reconocimiento que les sugirió la FIS, como también dar un salto de calidad dentro de la representación del esquí, y promover y desarrollar el deporte en Uruguay.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en el Valle Nevado Spring Series disputado en Chile Instagram

Así será la competencia en Chile

El primer Abierto Uruguayo de ski se desarrollará el próximo 14 de setiembre en El Colorado, a unos 50 kilómetros de Chile, y tendrá competencias de giant slalom en rama femenina y masculina en la modalidad pro.

"Nos acompañan en la organización el equipo de Snow Animal, los mejores en Sudamérica. Organizadores del Chile Winter Series y South American Cup, lo que nos da una tranquilidad enorme y nos reciben de la mejor forma", resaltó Gallinal.

Además, habrá una carrera participativa o social para todos aquellos aficionados al deporte que quieran sumarse.

En ese sentido, la ASSU implementó para los interesados un paquete turístico deportivo con cuatro días de esquí, cinco noches, con pasaje, alojamiento, pases, traslado a la montaña, por US$ 1.250, considerado un "muy buen precio" entre las opciones que hay para ir a la nieve. El viaje sería el viernes 11 con regreso el miércoles 15.

“Todo el mundo que quiera ir, va a ir, se va a poder anotar, va a ser una carrera más amigable, no va a ser una de hielo, sino de nieve, si bien va a ser dura, pero no va a ser extremadamente dura como se usa para las carreras FIS. Vamos a hacer una carrera femenina, masculina, esquí, snowboard, y todo el mundo va a poder correr”, detalló Altmann.

Primer Abierto Uruguayo de Ski

¿Cuántos participantes esperan? Según el secretario de ASSU, estiman que habrá entre 80 y 100 atletas que competirán a nivel profesional porque al ser una competencia nacional habrá mucho interés por los puntos que se otorgan para el ranking,

Mientras que en la prueba social esperan unos 50, lo que sería un buen número y que dependerá de cuántos esquiadores viajen desde Uruguay, más los que se sumen de otros países.

Crear comunidad en Uruguay y buscar talentos

La ASSU tiene como un gran objetivo llegar a contar con 600 atletas, lo que le permitiría subir a otro nivel dentro de la FIA.

“Hoy en día creo que somos 20 los atletas registrados a nivel de la ASSU. Una vez que llegues a 600 tenés un salto más alto dentro de la FIS. Eso creo que es un objetivo ya para 2030 más o menos”, comentó.

“Queremos empezar a generar en Uruguay una comunidad de gente que le guste la nieve y que le guste ir a esquiar”, comentó.

Con estas iniciativas esperan provocar “ruido” que permita dar a conocerse y lograr que uruguayos en el exterior se federen. “Ya se estuvo acercando mucha gente. Una chica que vive en Francia, nacida en Uruguay. Otra persona que vive en Finlandia, también nacida en Uruguay; la chica para competir en esquí alpino, el chico para competir en cross country de esquí. Todo esto lo que hace es generar ruido para que gente de Uruguay que esté en otros países y tenga la posibilidad de competir en alto rendimiento, se contacte con nosotros”.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en Milán Cortina 2026

Altmann reconoció que la ASSU no tiene “muchas chances” de buscar potenciales esquiadores uruguayos de primer nivel en el mundo, pero ellos, al conocer la iniciativa, sí pueden contactarse y manifestar su interés de representar al país.

“Para competir para Uruguay tenés que tener pasaporte uruguayo. O sea, si hay gente que vive cerca de las montañas o está muy en contacto con los deportes de invierno y nieve, la idea es atraerlos”, señaló. “No son muchos los cupos que hay para competir por país, por nacionalidades, y los países de nieve no son tantos, serán 60, 80 países. Entonces es difícil competir. Cuando un país nuevo se abre, da nuevas posibilidades a que otra gente se registre para competir”.

La asociación también busca genera comunidad con esquiadores aficionados que suelen ir a la nieve, para asesorarlos y darle un mayor desarrollo al deporte.

“Hay muchísima gente de Uruguay, cada vez creo que hay más, que va a esquiar. Los costos de viajar son cada vez más bajos. Y era más cuando Argentina estaba mucho más barato, creo que era hasta más amigable ir. Sabemos que es un deporte caro, pero creemos que cada vez va más gente a esquiar”, señaló Altmann, quien destacó las virtudes de los deportes de nieve. “La gente cada vez viaja más. Con el mundo globalizado, es un deporte que cada vez es más atractivo. Los paisajes son espectaculares, realmente estás al aire libre, haces deporte, logra una desconexión muy importante para la que la gente lo tome en sus vacaciones, entonces es algo que está en crecimiento”.

El primer campeón del Abierto Uruguayo

El próximo 14 de setiembre en Chile se conocerá el primer campeón de la historia del Abierto Uruguayo de ski, que puede ser un extranjero.

El uruguayo Nicolás Pirozzi en Milán Cortina 2026

El evento cuenta con el respaldo del Comité Olímpico Uruguayo, con la que buscan hacer crecer este deporte con el impulso de haber regresado a los Juegos de Invierno.

"Estamos muy felices que Uruguay tenga su competencia y fecha en el calendario FIS para profesionales. Y que le podamos dar a los amantes de la nieve de Uruguay, un espacio diferente, una competencia y evento amateur con fines de vivir la experiencia y diversión en la montaña", valoró Gallinal.

En la ASSU ya saben que hoy en día el mejor esquiador uruguayo es el olímpico Nicolás Pirozzi, pero quizás en el futuro, con su trabajo y el desarrollo de la disciplina, pueda aparecer algún atleta celeste, criado cerca de las montañas o por qué no en el país, que le compita y haga flamear la bandera en la nieve.