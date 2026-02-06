Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / JUEGOS OLÍMPICOS

La emoción de Nicolás Pirozzi, el único representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al desfilar con la bandera uruguaya

El uruguayo fue de los últimos en aparecer en una noche gélida en el Estadio San Siro de Milán

6 de febrero 2026 - 18:25hs
Nicolás Pirozzi desfiló con la bandera de Uruguay en la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Nicolás Pirozzi desfiló con la bandera de Uruguay en la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Nicolás Pirozzi es el único deportista uruguayo que competirá representando al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que comenzaron hace un par de días con el curling.

No obstante, como suele ocurrir también con los tradicionales Juegos Olímpicos de Verano, que son los que conllevan mayor atención mundial, la ceremonia inaugural se llevó a cabo este viernes en el Estadio San Siro de la ciudad del norte italiano.

Ambos pruebas consisten en descensos de montaña donde resulta ganador quien llegue primero a la línea de meta.

Saltos de esquí
JUEGOS OLÍMPICOS

Inyecciones para agrandar el tamaño del pene por supuestas trampas de los esquiadores, son investigadas y eclipsan lo deportivo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El nuevo trabajo de Mina Bonino, la esposa de Federico Valverde, quien aprovecha muy bien su tiempo

Las modalidades del esquí alpino, que se llevarán a cabo en Centro de Esqui Stelvio son el descenso de montaña, el Super G, el eslalon gigante y el eslalon. Este último es el de más corto recorrido mientras que el eslalon gigante es considerado el rey de los eventos técnicos.

"La diferencia es el radio de giro. En eslalon tiene un ritmo mucho más rápido y giros más cortos y el gigante son curvas un poquito más alargadas, hay más tiempo y espacio, pero es muy intenso y más progresivo. El eslalon es muy rápido. Estoy contento de participar en las dos, lo busqué mucho", dijo el esquiador al Podcast oficial del evento.

Pirozzi es nacido en Chile, de padre chileno y madre uruguaya.

Este viernes, no ocultó su emoción al desfilar con la bandera de Uruguay en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Temas:

Juegos Olímpicos invierno Uruguay Nicolás Pirozzi esqui

Seguí leyendo

Las más leídas

Carlos Zambrano, uno de los denunciados
DENUNCIA INTERNACIONAL

El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

Saltos de esquí
JUEGOS OLÍMPICOS

Inyecciones para agrandar el tamaño del pene por supuestas trampas de los esquiadores, son investigadas y eclipsan lo deportivo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi
DERECHOS DE TV

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos