La emoción de Nicolás Pirozzi, el único representante de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, al desfilar con la bandera uruguaya

Nicolás Pirozzi desfiló con la bandera de Uruguay en la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Nicolás Pirozzi es el único deportista uruguayo que competirá representando al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 que comenzaron hace un par de días con el curling.

No obstante, como suele ocurrir también con los tradicionales Juegos Olímpicos de Verano, que son los que conllevan mayor atención mundial, la ceremonia inaugural se llevó a cabo este viernes en el Estadio San Siro de la ciudad del norte italiano.

Nicolás Pirozzi, de 22 años, competirá en dos de las modalidades de esquí alpino: gigante y eslalon.

Ambos pruebas consisten en descensos de montaña donde resulta ganador quien llegue primero a la línea de meta.

Las modalidades del esquí alpino, que se llevarán a cabo en Centro de Esqui Stelvio son el descenso de montaña, el Super G, el eslalon gigante y el eslalon. Este último es el de más corto recorrido mientras que el eslalon gigante es considerado el rey de los eventos técnicos.

"La diferencia es el radio de giro. En eslalon tiene un ritmo mucho más rápido y giros más cortos y el gigante son curvas un poquito más alargadas, hay más tiempo y espacio, pero es muy intenso y más progresivo. El eslalon es muy rápido. Estoy contento de participar en las dos, lo busqué mucho", dijo el esquiador al Podcast oficial del evento.

Pirozzi es nacido en Chile, de padre chileno y madre uruguaya.

Este viernes, no ocultó su emoción al desfilar con la bandera de Uruguay en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno.