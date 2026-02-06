Dólar
La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

El técnico carbonero piensa en lo mejor para el equipo que dirige y tomó una determinación

6 de febrero 2026 - 12:21hs
Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol

Luis Angulo entrenó por primera vez en Peñarol

FOTO: @OficialCAP

FOTO: @OficialCAP

El plantel principal de Peñarol entrenará este viernes sobre la hora 17.30 en Los Aromos y posteriormente quedará concentrado de cara a lo que será el primer encuentro por la Liga AUF Uruguaya 2026 que se disputará este sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

El zaguero tiene una fuerte contractura y una fuente del club sostuvo que en realidad, se desgarró el pasado domingo en el clásico ante Nacional en el que solo jugó los primeros 45 minutos, en el que Peñarol consiguió la Supercopa Uruguaya 2026.

En ese contexto, Herrera se perderá entre tres y cuatro semanas, y llegaría muy justo para el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura que se juega en la cuarta fecha.

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

DERECHOS DE TV
DERECHOS DE TV

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

Hansi Flick y Ronald Araujo
URUGUAYOS

"Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"

Aguirre llevará al banco a Angulo

El colombiano Luis Angulo llegó a Montevideo en la nochecita del miércoles pasado proveniente de Talleres de Córdoba de Argentina.

El futbolista ya entrenó con sus nuevos compañeros este jueves.

Según pudo saber Referí, el director técnico Diego Aguirre lo vio bien físicamente.

En ese contexto, como recién llegó al club, Luis Angulo ocupará un lugar en el banco de suplentes contra Montevideo City Torque este sábado.

