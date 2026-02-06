La decisión de Diego Aguirre con el colombiano Luis Angulo en Peñarol a pocas horas de su llegada al club

El plantel principal de Peñarol entrenará este viernes sobre la hora 17.30 en Los Aromos y posteriormente quedará concentrado de cara a lo que será el primer encuentro por la Liga AUF Uruguaya 2026 que se disputará este sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo frente a Montevideo City Torque.

Los carboneros no tendrán en el equipo a Nahuel Herrera, tal como lo informó Referí el pasado miércoles.

El zaguero tiene una fuerte contractura y una fuente del club sostuvo que en realidad, se desgarró el pasado domingo en el clásico ante Nacional en el que solo jugó los primeros 45 minutos, en el que Peñarol consiguió la Supercopa Uruguaya 2026.

En ese contexto, Herrera se perderá entre tres y cuatro semanas, y llegaría muy justo para el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura que se juega en la cuarta fecha.

Aguirre llevará al banco a Angulo

El colombiano Luis Angulo llegó a Montevideo en la nochecita del miércoles pasado proveniente de Talleres de Córdoba de Argentina.

El futbolista ya entrenó con sus nuevos compañeros este jueves.

Según pudo saber Referí, el director técnico Diego Aguirre lo vio bien físicamente.

En ese contexto, como recién llegó al club, Luis Angulo ocupará un lugar en el banco de suplentes contra Montevideo City Torque este sábado.