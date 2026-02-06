Mirá los dos golazos del uruguayo Nicolás Ferreira para el Remo de Brasil, en su primer partido en el año

El uruguayo Nicolás Ferreira anotó dos golazos para que su equipo, el Remo de Brasil , venciera por 3-0 al Águia de Marabá en el Campeonato Paraense , en lo que además fue su primer partido en el año.

Sin minutos en los dos primeros partidos del Brasileirao (uno por estar suspendido y otro sin ingresar desde el banco), Ferreira entró a la cancha por primera vez en el 2026 este jueves, en el tercer partido del Remo en su torneo estadual.

Su equipo comenzó ganando 1-0 con un gol de larga distancia de Giovanni Pavani a los 39 minutos de la primera mitad.

Siete minutos después, ya en el tiempo añadido, el volante Freitas amagó varias veces a uno de sus rivales y metió un cambio de frente de izquierda a derecha para que Ferreira calzara una potente volea cerca del vértice derecho del área y metiera la pelota en el ángulo opuesto para decretar el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubeDoRemo/status/2019564042524954714?s=20&partner=&hide_thread=false QUE CHUTE NICO!



Rodolfo Valle / Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/zIHw3czI2A — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) February 6, 2026

A los 63 minutos el extremo de 23 años volvió a anotar otro golazo. Esta vez el jugador remató cerca de la medialuna y puso el balón cerca del ángulo derecho del golero Jerfesson.

Con este doblete Ferreira alcanzó los cuatro goles con el Remo, al que llegó a mediados de 2025. El extremo logró el ascenso al Brasileirao con el club, que volvió a Primera después de 31 años, aportando dos goles y tres asistencias en 16 encuentros.

En su arranque en el Brasileirao el club de Pará, uno de los estados ubicados más al norte de Brasil, perdió con Vitoria 2-0 y empató 2-2 con el Mirassol. Buscará mantenerse en la categoría y revalidar el título en el Campeonato Paraense que ganó en 2025.

Ferreira está acompañado de varios compatriotas: su excompañero en Wanderers Diego Hernández, el exjugador de Nacional Franco Catarozzi y el defensa Cristian Tassano.