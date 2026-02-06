Fred Nantes, histórico protagonista de los sorteos de Conmebol, reapareció con un nuevo trabajo en Bolivia: cuál será su rol

El brasileño Fred Nantes , histórico protagonista de los sorteos de las distintas competencias de la Conmebol , volvió al ruedo luego de ser desvinculado de la confederación el pasado mes de octubre. Ahora trabajará para la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) .

Nantes dejó su cargo de director de Competiciones de Clubes de Conmebol en común acuerdo con el organismo , luego de ocho años en los que fue la cara de los sorteos televisivos de los torneos continentales. El brasileño fue protagonista de decenas de memes , y su forma de mencionar a los clubes también fue motivo de muchas imitaciones.

Pese a los comunicados institucionales, a nivel de prensa se informó que su salida se dio en medio de tensiones internas , según informó el portal brasileño GloboEsporte.

En ese sentido, indicaron que Nantes enfrentaba críticas de empleados y directivos, por supuestos malos tratos, así como también por una gestión que en algunos sectores de la confederación era considerada deficitaria, lo que fue en aumento en los últimos meses.

En diciembre de 2025, el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026 tuvo como reemplazo de Nantes a la brasileña Luciana Antunes, gerenta de Competiciones de Conmebol (el cargo de director sigue vacante).

Este jueves Nantes fue presentado en su nuevo rol en Bolivia, tras varios meses lejos de los focos. Según informó la FBF en un comunicado, el brasileño fue contratado como el encargado de "reestructurar las competiciones en el fútbol boliviano".

Fernando Costa, presidente de la Federación, acompañó a Nantes en su presentación, y destacó que el nuevo funcionario llega a Bolivia para "fortalecer la organización, optimizar los formatos de competencia y contribuir al desarrollo integral del fútbol nacional, en línea con los objetivos estratégicos de la institución".

"Estoy muy emocionado de estar acá y poder contribuir después de ocho años en la Conmebol y casi 15 o 16 en el fútbol. Nosotros estamos empezando, junto con un grupo de profesionales, una consultoría exclusiva para la FBF", celebró por su parte Nantes, que destacó ve "grandes oportunidades en el fútbol boliviano".