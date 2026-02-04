Al igual que el Mundial 2026, la Copa Libertadores tendrá pausas de hidratación en todos sus partidos: la explicación de Conmebol

Este martes The Strongest y Deportivo Táchira (dirigido por Álvaro Recoba ) inauguraron la Copa Libertadores 2026 , con victoria del local por 2-1. Este partido también sirvió para estrenar una nueva medida de la Conmebol para el torneo: las pausas de hidratación para todos los partidos , independientemente del clima.

En el encuentro entre bolivianos y venezolanos se realizó una pausa de 90 segundos en cada tiempo , dando inicio a lo que será una constante en todos los encuentros de la actual edición de la Libertadores.

En el Manual de Clubes de la Conmebol para la copa de este año se estipuló que la confederación podrá "a partir de cualquier instancia de la competición, determinar la implementación de una pausa de rehidratación , la cual consistirá en una interrupción del juego de hasta 90 (noventa) segundos".

Este cambio, graficado en el punto 5.1.9.2 del Manual, estipula que durante la pausa los jugadores deberán "dirigirse a la zona frente a sus respectivos bancos de suplentes" sin salir del campo de juego. El árbitro del partido determinará la reanudación del juego.

COPA LIBERTADORES Comienza la Copa Libertadores 2026: los tres partidos de la semana y ya juega un club uruguayo

LIBERTADORES 2026 El Deportivo Táchira del Chino Recoba abrió la Copa Libertadores 2026 con una derrota ante The Strongest en la altura, que lo deja con chance para la vuelta

WhatsApp-Image-2020-10-18-at-16.11.46-(9).webp Pausa de hidratación por el calor en el fútbol uruguayo. (Archivo) Diego Battiste

En este parate "se permitirá la aproximación de cámaras y micrófonos específicos del equipo de producción de la Conmebol", con el objetivo de "captar imágenes y sonidos, incluyendo eventuales instrucciones transmitidas por los miembros del cuerpo técnico a los jugadores".

La confederación aclaró en el Manual que la pausa de rehidratación "no está relacionada con indicadores de temperatura ni con condiciones climáticas externas, diferenciándose del protocolo de Pausa de Refresco".

Este otro protocolo marca que si la temperatura supera los 32 grados un partido podrá tener una pausa por tiempo de entre 90 segundos y tres minutos, que se deberá realizar alrededor de los 30 minutos de cada tiempo. Estas pausas se deberán acordar una hora antes del comienzo de los partidos.

Una tendencia mundial

La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026 La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026

A pesar de que Conmebol diferencie las nuevas pausas de rehidratación con las de refresco, la realidad es que la Copa Libertadores se suma a las competencias con pausas obligadas por fuera de las condiciones climáticas.

La primera competencia en aplicar este formato en varios de sus partidos fue el Mundial de Clubes de la FIFA, con pausas de hidratación que estaban vendidas para difundir contenido publicitario.

El siguiente torneo que se sumará a esta tendencia será el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En diciembre la FIFA anunció que durante la copa "los jugadores disfrutarán de pausas de rehidratación de tres minutos" a los 22 minutos de cada tiempo, para darle "prioridad al bienestar de los jugadores".

FIFA aclaró que "los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes, para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos".

El organismo indicó que esta modificación mostrará una versión de las pausas "más ágil y simplificada" en comparación con las que se han visto en otras competiciones como el Mundial de Clubes. Se espera que, al igual que en esa competencia, estas detenciones también estén vendidas para la publicidad.