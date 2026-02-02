Dólar
Comienza la Copa Libertadores 2026: los tres partidos de la semana y ya juega un club uruguayo

Mirá los precios, los beneficios para hinchas y por dónde ver el encuentro

2 de febrero 2026 - 13:10hs
@Libertadores

La Copa Libertadores de América 2026 ya comienza esta semana y lo hará con tres partidos, en los que jugará uno de los equipos uruguayos clasificados al máximo torneo continental de clubes.

Nacional, como campeón uruguayo y Peñarol, segundo en la Tabla Anual y vicecampeón uruguayo, jugarán como Uruguay 1 y Uruguay 2 directamente la fase de grupos.

Cabe recordar que aún no se llevó a cabo el sorteo de la misma.

Por su parte, Uruguay 3 es Liverpool y Uruguay 4, Juventud de Las Piedras.

Los tres partidos de la semana y el debut de Juventud

En esta semana que acaba de comenzar dará inicio una nueva edición de la Copa Libertadores de América.

Se disputarán tres partidos entre este martes y el jueves.

El martes lo harán The Strongest ante Deportivo Táchira del Chino Recoba en la altura de La Paz.

Un día después, por su parte, lo harán 2 de Mayo de Paraguay contra Alianza Lima.

El jueves debutará el primer club uruguayo en este torneo: Juventud de Las Piedras.

Los pedrenses jugarán ese día ante Universidad Católica de Ecuador a la hora 21.30 en el Estadio Centenario.

El club brinda locomoción a $ 250 a los hinchas desde el Polideportivo

Los precios que fijó Juventud de Las Piedras son: Tribuna Olímpica generales $ 350, socios $ 200 y tribuna visitante (América) $ 2.000.

El partido podrá verse en ESPN y en streaming en Disney +.

Temas:

Copa Libertadores Juventud Juventud de Las Piedras Liverpool Peñarol Nacional

