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Túnel sí o no: Orsi convocó a Bergara, Etcheverry y Legnani para el jueves para resolver el nudo en torno a 18 de Julio

La ministra Etcheverry dijo a El Observador que se van “presentar todas las opciones” y “analizar la totalidad de alternativas” que ya fueron "rigurosamente analizadas"; Orsi comprometió que la reforma del transporte metropolitano estará pronta en 2029

18 de marzo 2026 - 5:00hs
Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Yamandú Orsi en conferencia de prensa para anunciar medidas para mejorar la competitividad el martes 17 de marzo de 2026 en Torre Ejecutiva

Foto: Gastón Britos/FocoUy
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

El presidente Yamandú Orsi convocó para este jueves a las 14 en Torre Ejecutiva a los jerarcas involucrados en la futura reforma del transporte metropolitano comprometida por el mandatario el 2 de marzo ante la Asamblea General. Al encuentro asistirán el intendente de Montevideo, Mario Bergara, el de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

La cumbre del jueves apuesta a desatar el nudo en torno a la construcción o no de un túnel en 18 de Julio para agilizar el tránsito de los ómnibus articulados. Todas las partes ya están de acuerdo en avanzar en el proyecto para reformar los troncales de Avenida Italia-Giannattasio y 8 de Octubre-Camino Maldonado, y hasta en la concreción de una estación con dos niveles subterráneos en Tres Cruces, según aseguraron las fuentes a El Observador. De hecho, ese punto es una de las claves más importantes de la obra e implicará reformular el actual túnel de 8 de Octubre.

Sin embargo, gobierno e intendencias no han logrado humo blanco en torno al túnel en 18 de Julio y la discusión versa sobre tres posibilidades: un pasaje soterrado a lo largo de toda la avenida –como defienden los equipos técnicos que asesoran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas–, un túnel más corto –como sugirió en un momento la Intendencia de Montevideo– o directamente descartar esa intervención y canalizar la agilización del transporte por otras vías.

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Consultada para esta nota, la ministra Etcheverry dijo a El Observador que en la reunión del jueves se van a “presentar todas las opciones” y “analizar la totalidad de alternativas” en un “escenario en que se han analizado rigurosamente” todas las posibilidades.

Bergara ha planteado dudas respecto a la “viabilidad política” de tener levantada por tres años a la principal avenida del centro montevideano, al tiempo que los estudios divulgados por el MTOP y encabezados por el economista Gonzalo Márquez dan cuenta de un mayor acortamiento de los tiempos de viaje si se construye el túnel en 18 de Julio.

Por su parte, el arquitecto a cargo de la iniciativa, Lucio de Souza, había declarado a El Observador: “Realmente el sistema de buses a nivel (sin túnel) sería, para mí, una solución mala. Una solución que iría justamente en detrimento de las calidades del espacio público. Nosotros jorobamos: ‘en lugar de una mejora sería una peora’”.

Sin ahondar en los detalles más polémicos del proyecto, el presidente Orsi ya le puso plazos y objetivos concretos en su discurso ante la Asamblea General: "Las obras comenzarán en 2027 y proyectamos que el sistema esté operativo en 2029. Para ello contamos con líneas de crédito del BID y la CAF. El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores".

Temas:

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