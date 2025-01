"Tenemos que resolver el tema de la movilidad": Francisco Legnani, el sucesor de Orsi que propone el FA en Canelones

Francisco Legnani tiene un historial de no seguir consejos familiares.

En 2006 concursó al mismo tiempo para un puesto en el Poder Judicial y para otro de abogado en la Intendencia de Canelones y su madre le dijo que se decidiera por el primero. "En Canelones todos nos conocemos, todo el mundo sabe que sos muy frenteamplista. La intendencia es un ámbito muy político, mañana cambia el gobierno y vaya uno a saber qué pasa. Optá por el Poder Judicial que no está politizado", le recomendó a su hijo.

Casi dos décadas después, tampoco hizo caso a otro consejo. Cuando tenía 15 años (y su profesor de historia era un joven docente llamado Yamandú Orsi) él decía que quería ser intendente de Canelones. Su abuelo, un blanco wilsonista, trataba de convencerlo de lo contrario. "Si te gusta la política, optá por el Parlamento. Pero la Intendencia de Canelones no. Es un dolor de cabeza, no se va a poder gestionar nunca". Pero a fines de 2024, Legnani se lanzó como candidato a intendente canario. A días de que la convención departamental del Frente Amplio formalice su candidatura única el 1° de febrero, tiene el apoyo de toda la fuerza política.

Tras entrar a la intendencia con aquel concurso, Legnani fue director de Jurídica bajo la administración de Marcos Carámbula. Con Orsi fue primero prosecretario y después secretario general, un puesto que ocupará hasta marzo cuando se tomará licencia para dedicarse a la campaña.

El objetivo de Legnani será extender cinco años el gobierno del Frente Amplio (FA) en un departamento que administra desde hace 20.

Para hablar sobre estos temas, su tarea como coordinador de campaña de Orsi cuando el exintendente fue denunciado falsamente por agresión a una mujer trans, la movilidad en el área metropolitana, el vertedero de Cañada Grande, la situación financiera de la intendencia y la posibilidad de que su sector Seregnistas tenga a los dos intendentes metropolitanos, Legnani dio una entrevista a El Observador. A continuación, un resumen:

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, y el por entonces intendente, Yamandú Orsi, en octubre de 2022 Foto: Intendencia de Canelones

Fuiste el coordinador de campaña de Orsi en las internas. ¿Cómo fue esa experiencia a nivel nacional?

Fue muy enriquecedora. Porque había sido jefe de campaña de la departamental de 2020 que, si bien nosotros nos definimos como un país dentro de un país, no es lo mismo. Tener que coordinar equipos a nivel nacional. Tuvimos algún episodio no tan grato que de eso también se aprende. Por suerte la entereza del candidato hizo que el tema en aquel momento se encapsulara en el equipo jurídico y no se modificara un ápice lo que era la campaña, la agenda y demás. Hubo un equipo que lo manejó, que se siguió con la campaña en el interior del país, que había que hacer muchas recorridas. Fue intensa, de mucho recorrido, y aspiramos a replicarlo ahora en lo que es una campaña departamental.

En junio tuvieron un buen resultado con el triunfo en las internas. ¿Te hubiese gustado seguir como coordinador de cara a octubre?

No, eso fue una conversación que tuvimos con Pacha (Alejandro Sánchez) en noviembre del 2023. Me planteó que la idea primaria era que él fuese coordinador de campaña, pero como tiene una responsabilidad dentro de su sector, con lo que es el MPP en términos de militancia, se tenía que abocar a recorrer el país. Me solicitó que yo tomara la coordinación, sabiendo que pasada la interna, en caso de que el resultado fuese positivo, él asumiría ese rol.

Ya en lo que refiere a la gestión de la intendencia, el candidato del Partido Nacional, Sebastián Andújar, criticó algunos aspectos. Apuntó a la movilidad (con lugares en los que hay que caminar 20 cuadras para llegar a la parada y personas que pierden cuatro horas del día en ir y venir a Montevideo). También dijo que hay problemas de infraestructura, de prestaciones de servicio, de medio ambiente, y que hay un concepto tributario "desmedido". ¿Compartís algo de este diagnóstico?

Con el problema de medio ambiente discrepo sustancialmente. Somos el departamento que clasifica y recicla más en términos absolutos. Tenemos 80% de aprobación en gestión ambiental. Comparto que tenemos que resolver el tema de la movilidad. Es cierto que los que están en Costa de Oro, que están un poco más lejos (del Pinar para el este), tardan en venir (a Montevideo) y el costo del boleto es alto. El boleto que va de un departamento a otro corresponde al Ministerio de Transporte, pero lo tenemos que abordar con el gobierno nacional. Y es clave resolver la entrada y salida por Giannattasio y Avenida Italia. La futura ministra de Transporte (Lucía Etcheverry) lo planteó como una prioridad y yo a la semana del balotaje fui a la casa de Yamandú y se lo planteé como una prioridad. Él así lo tomó también. Esto lo engancho con el crecimiento de la población. Hay mucha gente que se fue a vivir a Canelones, pero que sigue trabajando en Montevideo.

Actualmente hay dos proyectos en ese sentido: el del tren tram y el del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve). ¿Te sentís más cercano a alguno?

Te contesto como secretario general. Formalmente, lo que tenemos en la Intendencia de Canelones a estudio es el tren tram. Hace dos meses que entró a la Intendencia de Canelones y está la Dirección de Tránsito trabajando con las tres empresas involucradas en lo que es el eventual impacto del tránsito en Giannatassio y los potenciales usuarios que pueda haber.

Pero más allá de lo que presentó el Cinve, el modelo que plantean ellos es el de ejes troncales rápidos. Es el que proponía el documento "prioridades para gobernar Uruguay" de Orsi.

Le doy la derecha siempre a los técnicos entendidos en eso. Hay que evaluar costos y demás. El primer análisis pasa por la Dirección de Tránsito y Transporte de la intendencia y como hoy lo que se tiene a estudio solamente es el tren tram, no me animo a aventurar.

¿Pero se comprometen a hacer en estos cinco años un cambio importante en la movilidad? Porque la situación parece inmejorable. Un presidente que venía de ser intendente de Canelones, las autoridades principales del MTOP (Etcheverry y Claudia Peris) que estuvieron también en la intendencia...

A ver, una cosa es la voluntad de uno. Lo tenemos que solucionar. Somos tres actores involucrados. Hay que hacer toda una serie de evaluaciones. Para nosotros es prioridad. Hoy (viernes 17) de mañana estuvimos reunidos con Mario Bergara, uno de los eventuales candidatos a intendente de Montevideo: para él es prioridad. Y Lucía Echeverry lo ha manifestado públicamente. Hay que ponerse a trabajar rápidamente en el tema y buscar una solución, no me cabe la menor duda.

El presidente electo Yamandú Orsi y la futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry Foto: X de Lucía Etcheverry

¿Cuándo se va a cerrar el vertedero de Cañada Grande? En febrero de 2024 firmaron un convenio con el Ministerio de Ambiente para iniciar el proceso de clausurarlo.

En el año 2005 en Canelones teníamos diez vertederos, que en realidad era campo donde se volcaba la basura y nada más. Lo cerramos todo y nos quedamos con Cañada Grande donde se está desde el año 90. Habíamos asumido un compromiso en el periodo pasado de irnos de Cañada Grande. Hicimos una licitación, era en el municipio de Soca. La licitación fue adjudicada, el adjudicatario compró un predio y en el momento de la suscripción del contrato, el gobierno nacional, que recién asumía, nos dijo que "el expediente está blindado ambientalmente, blindado jurídicamente, pero por una visión política vamos a procurar otra solución". Se planteó un tiempo prudencial de seis meses. Allí se planteó primero una idea de generar energía para barco, que no anduvo, de aviones, que no anduvo y estamos llegando al final de este periodo de gobierno sin una solución alternativa. Lo cierto es que yo estoy en Canelones con la licitación adjudicada y un contrato que quedó pendiente de firma. Independientemente de ello, se presentó en el Ministerio del Ambiente una iniciativa privada que está en la órbita por ahora del gobierno nacional.

Y ese primer proyecto, ahora con Orsi de presidente, ¿te parece que se podría reactivar?

Tenemos que ver qué pasa con esta iniciativa privada que está en la órbita del Ministerio del Ambiente. Lo cierto es que nosotros tenemos esa otra situación latente allí.

La última iniciativa es la de la compañía Morseloy que plantea por un lado una planta de valorización de residuos sólidos (para hacer combustibles, biogás, energía eléctrica y térmica) y otra para residuos que no se pueden reutilizar. Sería en Empalme Olmos (donde generó preocupaciones por posibles impactos ambientales). Vecinos dijeron a Búsqueda que la intendencia mintió al decir que no tenía información sobre el proyecto cuando le llegó a Orsi en octubre de 2023.

Esta iniciativa privada se presentó ante el gobierno nacional y ante la Intendencia de Canelones. Pero quien se tiene que expresar primero es el gobierno nacional. Muchas veces se presenta una iniciativa privada y empieza una serie de intercambios entre quien presenta la iniciativa y quien la tiene a estudio. Esos proyectos sufren una cantidad de cambios. Como la primera parte le correspondía al gobierno nacional, nosotros dijimos: "el expediente nuestro lo vamos a archivar". Vamos a considerar el proyecto que apruebe el gobierno nacional.

Hablando del gobierno nacional, algo que se ha discutido es el supuesto "ahogo" a las intendencias de Montevideo y Canelones. Lo que sí pasó es que el Fondo de Infraestructura Metropolitana se canceló.

Este gobierno lo discontinuó. La terminología... Sé que en Montevideo se usó el término "ahogo". Lo cierto es que eso estuvo en el periodo pasado y actualmente no está.

Después de reunirse contigo este viernes, Bergara dijo que el próximo gobierno "va a tener mayor ecuanimidad en lo que es la gestión de los recursos públicos vinculados a los gobiernos departamentales". ¿Se lo van a plantear a Orsi de reactivar el fondo o cambiar las alícuotas?

Orsi lo planteaba siendo intendente en el actual periodo.

¿Entonces esperarías una reactivación de este fondo?

Sí, claro.

¿Cómo es la situación de la deuda en la intendencia?

Cuando se asumió en el año 2005, Marcos (Carámbula) tenía $37 pesos en caja para pagar los sueldos. La deuda era de tres presupuestos anuales, lo abatimos a uno. Del año 2013 en adelante venimos presentando superávit consecutivo, lo que nos permitió obtener fideicomisos en los cuatro periodos de gobierno en la Junta Departamental.

¿2024 cerró con superávit también?

Lo vamos a tener a mediados del año que viene, pero sí, pensamos que vamos a cerrar bien.

¿El dinero del superávit se destina a pagar la deuda?

El último superávit fue de $120 millones. En los montos de un presupuesto departamental, el superávit no cambia sustancialmente una realidad. Ayuda para generar confianza en el sistema financiero y que hayamos podido obtener fideicomisos. El primer fideicomiso se llamó fideicomiso de deuda. Era para pagar toda la deuda heredada de aquella que no nos permitía tener crédito en ningún lado y que de alguna manera nos permitió sacar la cabeza de abajo del agua del 2012 para delante.

Decías que la deuda pasó de representar tres presupuestos anuales a uno solo. ¿Hay una idea de bajarla en tal cantidad durante el próximo periodo?

No, pero el tiempo ha demostrado que vamos bajando deuda.

20250117 El senador y candidato a intendente de Montevideo, Mario Bergara; el director de Gestión Ambiental de Canelones y futuro viceministro de Ambiente, Leonardo Herou; y el secretario general de la comuna canaria y candidato a intendente, Francisco Le Foto: prensa de Mario Bergara

Nombrabas a Bergara. Al sector Seregnistas no le fue muy bien en las últimas elecciones nacionales (tuvo 90 mil votos, perdió dos senadores y varios diputados), pero está la posibilidad de que tenga a los intendentes de Montevideo y Canelones. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece que es una sensibilidad del Frente Amplio que tiene que tener más importancia?

Todos los sectores tienen que estar fuertes dentro del Frente. Es cierto que la votación no fue la que se esperó. En Canelones se logró retener la banca de diputados por parte de José Carlos (Mahía), que había sido el diputado electo en la legislatura pasada y ahora la va a asumir Luis Enrique Gallo, porque José Carlos asume como ministro (de Educación y Cultura). Pero pasada la instancia de mayo, entiendo que el sector tiene que hacer una evaluación de lo que fue todo el periodo electoral que todavía no ha concluido.

En los últimos meses, el MPP y Seregnistas han sido aliados (Bergara retiro su precandidatura presidencial para apoyar a Orsi en las internas y de cara a las departamentales cuenta con el apoyo, por ahora no oficial, del MPP). ¿Te parece que el hecho que seas el sucesor de Orsi, al ser de Seregnistas, consolida esa alianza?

No, no. En cada instancia electoral se generan los acuerdos técnicos electorales que algunas veces trascienden la elección propiamente dicha. Hay que ver qué pasa para adelante. Se tiene que tener diálogo con todos los sectores. En caso de resultar intendente, el vínculo mío va a ser con toda la fuerza política por igual.

Desde adolescente tenías este sueño. ¿Hay algo que en los últimos años, ya en la intendencia, mirabas y decías: "yo haría un poco más de hincapié en esta área"? ¿Qué harías de diferente a Orsi?

No sé si diferente... Esto fue revolucionario en su momento: Canelones fue el primer organismo público del país en implementar el expediente electrónico en 2007. Teníamos una urgencia, que capaz que otros departamentos no, de optimizar el tiempo de gestión. Nosotros firmábamos un expediente en papel en Canelones y para que llegara a Pando había que subirlo arriba de una auto y llevarlo a Pando. Yo soy un obsesivo con seguir achicando los tiempos de gestión. Porque del otro lado tenés un contribuyente. O tenés un inversor que te viene desde el exterior y mañana te aprietan un botón y la (plata) que podía venir a Canelones, se va a Chile. Todavía hay tela para cortar y tenemos que achicar los tiempos de gestión y ser más rápidos en dar respuesta.