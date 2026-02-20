Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / CALLE GORLERO

Hotel abandonado en Punta del Este será transformado en alojamiento de cinco estrellas: inversión rondará entre los 25 y 30 millones de dólares

Está planeado que la obra inicie el segundo semestre de 2026 y que se extienda por los próximos tres años, todavía falta que se apruebe el permiso de construcción

20 de febrero 2026 - 16:41hs
Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado
Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Así está hoy el abandonado Hotel Palace de Punta del Este

Foto: Intendencia de Maldonado

El Hotel Palace de Punta del Este, que se encuentra en estado de abandono desde hace más de 10 años, será trasformado, según la Intendencia de Maldonado, en un alojamiento de cinco estrellas. La administración autorizó la viabilidad del proyecto que tiene como inversor un grupo estadounidense que desembolsará aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares.

El grupo en cuestión diversifica sus inversiones y tiene en este caso como gestor al chef y empresario gastronómico Marcelo Betancourt, según comentó el arquitecto del proyecto Marcelo Daglio a El Observador. Betancourt cuenta con dos emprendimientos gastronómicos en Punta del Este, Boulevard de las Palmeras y Picniquería.

El terreno se encuentra cerca del fin de la calle Gorlero, tiene 3.300 metros cuadrados y se planea construir 10.436 metros cuadrados divididos en distintos pisos.

La obra iniciaría en el segundo semestre de 2026 y se extendería por los próximos tres años, según confirmaron desde la Dirección General de Gestión Territorial de Maldonado. Todavía falta que se gestione y se apruebe el permiso de construcción, trámite que también es a nivel de la intendencia dirigida por Miguel Abella.

La iniciativa consiste en un establecimiento de 43 habitaciones y dos niveles de subsuelos, uno destinado a spa y otro a pubs. También a nivel subterráneo el hotel tendría estacionamientos.

El antiguo edificio del Hotel Palace, está ubicado en la esquina de las calles Juan Díaz de Solís y El Foque, a metros de una de las principales calles comerciales puntaesteñas.

La intendencia comunicó que se preservaría parte de la edificación antigua y que en el patio central permanecerían las palmeras, que son consideradas de valor patrimonial. El objetivo de la administración departamental es obtener "un hotel de calidad" y darle "impulso para la recuperación de una zona deprimida".

