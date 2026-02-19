Dólar
/ Nacional / PUNTA DEL ESTE

Directora de Salud respondió a las críticas del argentino Alberto Samid y destacó "alta calidad asistencial" de Uruguay

El empresario argentino fue internado en Punta del Este luego de contraer un virus; fue trasladado a Buenos Aires en un vuelo sanitario que pagó su seguro médico

19 de febrero 2026 - 19:56hs
Alberto Samid desde Buenos Aires

Alberto Samid desde Buenos Aires

Foto: captura redes sociales

La directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar, le respondió al empresario argentino Alberto Samid, que criticó al sistema asistencial uruguayo luego de contraer un virus en Punta del Este y estar internado en el Sanatorio Cantegril.

Aunque no aludió explícitamente a Samid –porque defendió la necesidad de preservar la confidencialidad de las historias clínicas particulares–, Nozar señaló que el "sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial", así como la "formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia".

Y reivindicó la "preservación de la vida" como "prioridad absoluta". "Todo paciente que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado", escribió la directora de Salud.

Samid había solicitado ser trasladado a Argentina en un avión sanitario para que sus médicos pudieran atenderlo y determinar qué virus había contraído, algo que en Uruguay aseguró que no podían dilucidar.

"Contraje un virus uruguayo que no saben qué es", escribió en sus redes sociales el pasado 17 de febrero y pidió ayuda al gobierno de Buenos Aires y al secretario de Turismo de Argentina para que dispusieran el traslado sanitario, que se concretó pero a costa de su cobertura médica en Argentina.

Sobre el traslado en avión sanitario, Nozar explicó que se trata de un "procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen, lo cual es un derecho" que el Estado Uruguayo siempre respeta y facilita, agregó.

Samid consultó por primera vez en Punta del Este por una infección urinaria, pero los estudios detectaron que tenía un virus en la sangre cuyo origen no era determinado.

En un mensaje publicado en sus redes pero firmado por su esposa, se detalló que el empresario argentino tenía un virus "muy peligroso" que le bajó los valores de "plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Por esa razón, pedía el traslado a Buenos Aires. "Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", escribió.

En un mensaje desde Buenos Aires, ya dado de alta, Samid dijo que de haber seguido en Uruguay estaría "en un cajón".

"Si hoy estaba en Uruguay y no llegaba ayer como llegue (a Buenos Aires), hoy estaría en Uruguay pero en un cajón", sostuvo.

Puente Santa Lucía sobre ruta 1 (archivo).
RECLAMO

Demanda millonaria por ruta 1: avanza el arbitraje internacional contra Uruguay

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Carnaval: llega uno de los momentos de mayor tensión, la divulgación de la lista de los que pasan a la Liguilla 2026, que serán 24 de los 40 elencos.
CARNAVAL 2026

Expectativa por el primer fallo del jurado del concurso de carnaval: ¿quiénes clasificarán a la liguilla?

Inversores de la firma dueña de la panadería Saint Germain no lograron mayoría para ejecutar la garantía tras incumplimiento de pago
MERCADO DE VALORES

Inversores de la firma dueña de la panadería Saint Germain no lograron mayoría para ejecutar la garantía tras incumplimiento de pago

