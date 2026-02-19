Directora de Salud respondió a las críticas del argentino Alberto Samid y destacó "alta calidad asistencial" de Uruguay

La directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, Fernanda Nozar , le respondió al empresario argentino Alberto Samid , que criticó al sistema asistencial uruguayo luego de contraer un virus en Punta del Este y estar internado en el Sanatorio Cantegril .

Aunque no aludió explícitamente a Samid –porque defendió la necesidad de preservar la confidencialidad de las historias clínicas particulares–, Nozar señaló que el " sistema de salud uruguayo es reconocido regional e internacionalmente por su alta calidad asistencial ", así como la " formación de sus profesionales y su infraestructura tecnológica de vanguardia ".

La confidencialidad médica no es negociable. Por ese motivo, no realizaremos comentarios sobre historias clínicas particulares. Sin embargo, ante afirmaciones recientes que requieren precisión, señalamos:

Y reivindicó la "preservación de la vida" como "prioridad absoluta". "Todo paciente que ingresa a nuestras instituciones recibe la atención necesaria bajo estándares internacionales para asegurar su estabilidad antes de cualquier traslado ", escribió la directora de Salud.

Samid había solicitado ser trasladado a Argentina en un avión sanitario para que sus médicos pudieran atenderlo y determinar qué virus había contraído, algo que en Uruguay aseguró que no podían dilucidar.

"Contraje un virus uruguayo que no saben qué es", escribió en sus redes sociales el pasado 17 de febrero y pidió ayuda al gobierno de Buenos Aires y al secretario de Turismo de Argentina para que dispusieran el traslado sanitario, que se concretó pero a costa de su cobertura médica en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyalbertosamid/status/2023760050422960246&partner=&hide_thread=false Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

Sobre el traslado en avión sanitario, Nozar explicó que se trata de un "procedimiento logístico estándar cuando un paciente extranjero solicita continuar su tratamiento en su país de origen, lo cual es un derecho" que el Estado Uruguayo siempre respeta y facilita, agregó.

Samid consultó por primera vez en Punta del Este por una infección urinaria, pero los estudios detectaron que tenía un virus en la sangre cuyo origen no era determinado.

En un mensaje publicado en sus redes pero firmado por su esposa, se detalló que el empresario argentino tenía un virus "muy peligroso" que le bajó los valores de "plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Por esa razón, pedía el traslado a Buenos Aires. "Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", escribió.

En un mensaje desde Buenos Aires, ya dado de alta, Samid dijo que de haber seguido en Uruguay estaría "en un cajón".

"Si hoy estaba en Uruguay y no llegaba ayer como llegue (a Buenos Aires), hoy estaría en Uruguay pero en un cajón", sostuvo.