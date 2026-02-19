"Virus uruguayo" | Polémicas declaraciones de Alberto Samid luego de ser trasladado de Punta del Este

El empresario argentino Alberto Samid volvió a ser foco de críticas en redes sociales luego de calificar su paso por Punta del Este como “una desgracia” y asegurar que “Villa Devoto es más que Uruguay”.

Ya en Buenos Aires, donde fue trasladado de emergencia en un avión sanitario desde el sanatorio Cantegril de Maldonado, el apodado "Rey de la Carne" acusó haber contraido “un virus uruguayo” impidiéndole continuar con sus vacaciones en la ciudad balnearia.

“Toda la vida veraneamos en Mar del Plata y en Pinamar. Al cumplir ahora 45 años con mi esposa de casado, me solicitó ir a Punta del Este. Por desgracia fui y realmente fue para mí una desilusión porque, primero, me enfermé ahí y, segundo, no tienen medicinas”, cargó el exdiputado provincial en diálogo con América TV .

De 78 años, el polémico dirigente peronista ingresó al centro de salud el martes por una infección urinaria. Sin embargo, conforme a la información publicada por su esposa Marisa Scarafía en X (exTwitter), el cuadro se complicó luego que le detectaran otra afección en la sangre. Como alternativa, la pareja solicitó de manera pública el traslado hacia la capital argentina.

“Están, a diferencia de nosotros, un kilómetro. No tienen nada” - Alberto Samid

"El avión sanitario me lo pagó mi obra social. La respuesta de la Nación, por Daniel Sionek, fue negativa y el que me dio una mano, con OSDE, fue el ministro de la provincia de Buenos Aires Kreplak. La verdad se portó maravillosamente bien", precisó Samid.

En la misma línea, el empresario declarado en quiebra por el Juzgado Comercial N° 25, denunció los tratos y modos de atención recibidos en el sanatorio: "No me curaron a mí. Yo estaba hinchado, estaba inflamado, tenía un problema. No aguantaba más si no venía".

"Vine acá y en esta institución que es extraordinaria, para mí es una de las mejores instituciones del país, me hicieron pasar por todas las máquinas nuevas que tienen y el doctor dijo `tiene este problema, háganle esto`. Hicieron el tratamiento y yo hice un alivio … Porque yo estaba muy mal ¿viste cuando vos tenés la orina y no te sale? te sentís muy mal. Cuando me sacaron con la máquina eso fue un alivio extraordinario”, cerró.