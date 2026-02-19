Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este jueves se juegan más de 10 millones de pesos

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Sin embargo, el de mitad de semana se pasó al jueves por los feriados de Carnaval

19 de febrero 2026 - 13:52hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este jueves 19 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 10.5 millones, lo que se traduce en más de 270 mil dólares (U$S 270.591).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 6 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 4.5 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00. Sin embargo, el de mitad de semana se pasó al jueves por los feriados de Carnaval.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: los números ganadores de este domingo, con pozos de más de $ 43 millones

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

EN VIVO todos los resultados del sorteo del 5 de Oro de este miércoles 11 de febrero

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Carnaval

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafael Villanueva: noche de tablado para apoyar al comunicador.
CARNAVAL SOLIDARIO

Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana
PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

Lilián Abracinskas y Javier García
POLÉMICA

Senadora Lilián Abracinskas pidió disculpas a Javier García por compartir información "que resultó sesgada" sobre su patrimonio

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos