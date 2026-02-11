Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 43 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

11 de febrero 2026 - 8:16hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este miércoles 11 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 43.4 millones, lo que se traduce en más de 1.1 millones de dólares (U$S 1.131.872).

El Pozo de Oro sortea un total de $ 26.4 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 17 millones.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 8 de febrero

Fred Nantes posa con la camiseta de la selección de Bolivia
BOLIVIA

Fred Nantes, histórico protagonista de los sorteos de Conmebol, reapareció con un nuevo trabajo en Bolivia: cuál será su rol

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

sorteo 5 de Oro sorteo 5 de oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

Pronóstico de meteorólogo 
PRONÓSTICO

Meteorólogo reveló cuál será el día "más complicado" de la semana con lluvias y tormentas en todo el país

El mercado de Arenal Grande y Uruguay
MERCADO CORDÓN

Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay
PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos